La dura advertencia del jefe del Ejército de Israel a Irán: "Seguiremos intensificando el daño infligido al régimen"

Este martes, el jefe del Ejército de Israel, el teniente general Eyal Zamir, lanzó duras advertencias contra el régimen de Irán, asegurando que la ofensiva lanzada en conjunto con Estados Unidos se acercaba a una encrucijada estratégica.

"Nos acercamos a una encrucijada estratégica en la campaña conjunta contra Irán. Hasta ahora, hemos logrado avances significativos, incluso en relación con los objetivos que nos fijamos al inicio de la operación", declaró Zamir, según un comunicado militar.

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Y advirtió: "Seguiremos actuando con determinación e intensificando el daño infligido al régimen".

Las declaraciones de Zamir ocurren en momentos de alta tensión por el ultimátum del presidente Donald Trump al régimen isalámico.

Asimismo, ocurren después de que el Ejército de Israel anunciara que había atacado ocho puentes que, según afirmó, eran utilizados por las fuerzas armadas de Irán "para transportar armas y equipo militar".

Desde que Estados Unidos e Israel pusieron en marcha sus operaciones Furia Épica y León Rugiente, respectivamente, han atacado continuamente objetivos del régimen iraní en Medio Oriente.

Los ataques comenzaron el 28 de febrero de 2026 con el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen de los ayatolá para "Israel, el Medio Oriente y el mundo en general".

En ese entonces, las fuerzas de Estados Unidos e Israel dieron un contundente golpe a Teherán al acabar con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

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En su reciente declaración, el jefe del Ejército israelí también mencionó las acciones militares en el Líbano, donde las fuerzas del país siguen combatiendo a Hezbolá, grupo respaldado por Irán, desde el 2 de marzo.

"El Líbano constituye un escenario central adicional", dijo Zamir, agregando que las tropas estaban "intensificando el esfuerzo multifocal para debilitar a la organización terrorista Hezbolá".

Y concluyó: "Seguimos estableciendo una posición de defensa avanzada para prevenir ataques directos contra nuestras comunidades, al tiempo que operamos contra ataques tierra-tierra".