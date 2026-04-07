NTN24
Martes, 07 de abril de 2026
Martes, 07 de abril de 2026
Ataque al régimen de Irán

La dura advertencia del jefe del Ejército de Israel a Irán: "Seguiremos intensificando el daño infligido al régimen"

abril 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Eyal Zamir, jefe del Ejército de Israel - AFP
Eyal Zamir, jefe del Ejército de Israel - AFP
Las declaraciones del teniente general Eyal Zamir ocurren en momentos de alta tensión por el ultimátum del presidente Donald Trump al régimen islámico.

Este martes, el jefe del Ejército de Israel, el teniente general Eyal Zamir, lanzó duras advertencias contra el régimen de Irán, asegurando que la ofensiva lanzada en conjunto con Estados Unidos se acercaba a una encrucijada estratégica.

"Nos acercamos a una encrucijada estratégica en la campaña conjunta contra Irán. Hasta ahora, hemos logrado avances significativos, incluso en relación con los objetivos que nos fijamos al inicio de la operación", declaró Zamir, según un comunicado militar.

o

Y advirtió: "Seguiremos actuando con determinación e intensificando el daño infligido al régimen".

Las declaraciones de Zamir ocurren en momentos de alta tensión por el ultimátum del presidente Donald Trump al régimen isalámico.

Asimismo, ocurren después de que el Ejército de Israel anunciara que había atacado ocho puentes que, según afirmó, eran utilizados por las fuerzas armadas de Irán "para transportar armas y equipo militar".

Desde que Estados Unidos e Israel pusieron en marcha sus operaciones Furia Épica y León Rugiente, respectivamente, han atacado continuamente objetivos del régimen iraní en Medio Oriente.

Los ataques comenzaron el 28 de febrero de 2026 con el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen de los ayatolá para "Israel, el Medio Oriente y el mundo en general".

En ese entonces, las fuerzas de Estados Unidos e Israel dieron un contundente golpe a Teherán al acabar con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

o

En su reciente declaración, el jefe del Ejército israelí también mencionó las acciones militares en el Líbano, donde las fuerzas del país siguen combatiendo a Hezbolá, grupo respaldado por Irán, desde el 2 de marzo.

"El Líbano constituye un escenario central adicional", dijo Zamir, agregando que las tropas estaban "intensificando el esfuerzo multifocal para debilitar a la organización terrorista Hezbolá".

Y concluyó: "Seguimos estableciendo una posición de defensa avanzada para prevenir ataques directos contra nuestras comunidades, al tiempo que operamos contra ataques tierra-tierra".

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Medio Oriente

Estados Unidos

Guerra

Israel

Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles impactantes del rescate en territorio iraní de los tripulantes de un avión de guerra de EE. UU. que fue derribado por el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Fue algo más que un rescate a los pilotos? Exoficial de inteligencia de EE. UU. habla sobre reciente operativo militar en Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estoy convencido de que va a ser sentenciado por narcoterrorismo": congresista republicano Díaz-Balart sobre el juicio de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que han descubierto los astronautas de Artemis II en la enigmática cara oculta de la Luna

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Manifestantes en Teherán, Irán - Foto: EFE
Régimen de Irán

El régimen de Irán usa a civiles como escudos humanos cerca de instalaciones que podrían ser atacadas por Estados Unidos

Foto de la Tierra desde la misión Artemis II - Foto: EFE
Artemis II

La impresionante fotografía del atardecer de la Tierra tomada desde Artemis II que recordó imagen de hace más de 55 años tomada desde Apolo 8

Avión de combate caza F-15 - Foto de referencia: EFE
Rescate

Detalles impactantes del rescate en territorio iraní de los tripulantes de un avión de guerra de EE. UU. que fue derribado por el régimen

Artemis II - Foto NASA
Artemis II

Primer astronauta en la historia de país sudamericano explica lo que está haciendo la tripulación de Artemis II luego de orbitar la Luna

Misión Artemis II - Foto: AFP
Nasa

"Los amamos desde la Luna": la NASA restablece contacto con astronautas de Artemis II tras su paso detrás del satélite

Más de Actualidad

Ver más
Crimen en Argentina - Foto de referencia AFP
Tiroteo

Muere estudiante de 13 años y otros ocho resultan heridos en tiroteo escolar que conmociona a Argentina

Estrecho de Ormuz / FOTO: Captura de pantalla
Estados Unidos

Emiratos Árabes Unidos afirma que se unirá “a cualquier iniciativa” de EE. UU. para reabrir el estrecho de Ormuz

Cerezo - Foto Canva
Árboles

Los cerezos florecen antes de lo previsto y pintan de rosa la primavera en Tokio

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Todos somos responsables, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Crimen en Argentina - Foto de referencia AFP
Tiroteo

Muere estudiante de 13 años y otros ocho resultan heridos en tiroteo escolar que conmociona a Argentina

Estrecho de Ormuz / FOTO: Captura de pantalla
Estados Unidos

Emiratos Árabes Unidos afirma que se unirá “a cualquier iniciativa” de EE. UU. para reabrir el estrecho de Ormuz

Cerezo - Foto Canva
Árboles

Los cerezos florecen antes de lo previsto y pintan de rosa la primavera en Tokio

Selección de Senegal | Foto: AFP
Senegal

Tribunal Arbitral del Deporte aceptó apelación de Senegal para que le devuelvan el título de la Copa Africana de Naciones que le fue cedido a Marruecos

Presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos

Familiar de Daniela Araña, detenida política del régimen de Venezuela, relató el sufrimiento que viven sus hijos alejados de ella

Foto referencia | Canva
Fútbol argentino

Famoso jugador sacude al mundo del fútbol tras publicar fotos con su novio y convertirse en el primer futbolista profesional argentino en 'salir del closet'

Fotos: 'Tino' Asprilla y Nicole Regnier/ Juan Sebastián Cabal
Faustino Asprilla

Exfutbolistas 'Tino' Asprilla y Nicole Regnier se unen al extenista Juan Sebastián Cabal para un nuevo y atractivo proyecto de cara al Mundial 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre