Líder supremo iraní, de quien no se sabe su paradero, afirmó en una carta que EE. UU. sufrió una "derrota vergonzosa"

El líder supremo iraní, del cual se desconoce su paradero, el ayatolá Mojtaba Jamenei, afirmó este jueves en un mensaje escrito que Estados Unidos ha sido derrotado en su guerra contra Irán.

"Hoy, dos meses después del mayor despliegue militar y la agresión por parte de los acosadores del mundo en la región, y la vergonzosa derrota de los planes de Estados Unidos, se está desarrollando un nuevo capítulo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", indicó Jamenei en el mensaje, difundido por la televisión estatal.

Mojtaba Jamenei sucedió en el cargo a su padre Alí, asesinado el 28 de febrero al inicio del operativo entre Israel y Estados Unidos contra el régimen islámico.

Desde entonces el hijo del ayatolá no ha sido visto en público, y según varias fuentes resultó herido en los ataque.

Pese a la "victoria" que se adjudica Jamenei, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contrasta lo que dice el régimen señalando que es su país el que triunfó en el conflicto.

"Yo reconstruí las Fuerzas Armadas y tenemos las mejores del mundo. Nadie se acerca siquiera (...) Bien sea Venezuela, ellos tienen unos buenos militares, pero se acabó, de hecho se acabó en 48 minutos. Irán es el mismo asunto", dijo al ser consultado sobre la situación con Irán y el estrecho de Ormuz.

Y añadió: "Militarmente los acabamos. Ellos no tienen fuerzas militares, la Armada está en el fondo del mar, la Fuerza Aérea nunca volará de nuevo. Hemos tenido militares asombrosos ahora (...) solo pueden decir que se rinden, pero su economía realmente está en graves problemas. Es una economía muerta".

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Asimismo, el mandatario instó el miércoles al régimen de Irán a "despertarse" o “ponerse las pilas” ante el estancamiento de las negociaciones para terminar con dos meses de guerra.

Tras varias rondas de diálogos entre Washington y Teherán el presidente ha hecho un duro pronunciamiento en medio de un alto el fuego vigente entre las partes.

"Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale despertar pronto!", escribió Trump en su red Truth Social, junto a una imagen creada artificialmente en la que aparece con gafas oscuras, un fusil y el mensaje: "Se acabó el Señor Bueno".

¿Irán está "acabado"?

El último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, publicado este 29 de abril, confirma que Irán se encuentra en un estado de desgaste neto. La capacidad armamentística del régimen de Irán está reducida en un 47%.

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Esto significa que la alianza de Estados Unidos e Israel, en dos meses, desde el 28 de febrero hasta hoy, ha destruido el 53% del arsenal total iraní, compuesto por misiles, drones y lanzadores.

Al 28 de febrero el 100% de la capacidad operativa eran 3.000 misiles balísticos, hoy esa cifra cayó a 1.590 unidades; una reducción drástica del 47% de su arsenal.

La columna vertebral de su despliegue, los lanzadores móviles, fundamentales para ejecutar ataques, pasaron de 180 operativos a solo 96. El régimen ha perdido el 46% de su fuerza de lanzamiento inicial.

En cuanto a la guerra con drones, el inventario se desplomó de 4.500 a 2.380 equipos, otra caída cercana al 47%.