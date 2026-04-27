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Lunes, 27 de abril de 2026
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Paloma Valencia

Candidata presidencial Paloma Valencia denuncia plan para asesinarla orquestado por las disidencias de las FARC

abril 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Paloma Valencia (AFP)
Paloma Valencia (AFP)
El gobierno de Colombia le informó sobre un plan para asesinarla orquestado el grupo terrorista.

La candidata presidencial colombiana Paloma Valencia aseguró el lunes que el gobierno de Colombia le informó sobre un plan para asesinarla orquestado las disidencias de las FARC, mismos responsables de los mortíferos ataques terroristas a la población civil el fin de semana.

A casi un mes de las elecciones del 31 de mayo, la violencia se intensificó en el país tras la peor arremetida rebelde en las últimas tres décadas.

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Una bomba y otros ataques en el suroeste de Colombia dejaron 21 muertos entre el viernes y el domingo.

"He sido informada por el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el director de la policía nacional, que un grupo narcoterrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza", dijo Valencia, tercera en las encuestas.

La heredera política del popular expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) aseguró que un rebelde de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC recibió el equivalente a unos 561.000 dólares para asesinarla.

La denuncia de Valencia se suma a la de los otros dos favoritos en las encuestas, que también han hecho públicas amenazas de muerte.

La candidata es una férrea crítica del primer gobierno de izquierda en el poder de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, por considerarlo negligente con los grupos armados.

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La oposición asegura que las frustradas negociaciones de paz del mandatario con la mayoría de organizaciones terminaron dándoles aire para fortalecerse.

"Colombia no puede seguir con un gobierno que se ha hecho cómplice del narcoterrorismo y que ha hecho esa paz total que le ha salido divinamente a los criminales y muy costosa a los colombianos", lanzó Valencia.

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