NTN24
Domingo, 08 de marzo de 2026
Domingo, 08 de marzo de 2026
Elecciones en Colombia

Así fue el cruce irregular de más de 2 mil personas de Venezuela a Colombia en plena jornada electoral

marzo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Las autoridades están verificando la identidad de los buses involucrados y las empresas a las que pertenecen.

Este domingo 8 de marzo, en medio de la jornada electoral que vive Colombia para elegir Congreso y definir varios candidatos a la Presidencia de la República, las autoridades descubrieron el cruce irregular de aproximadamente 2.500 personas desde territorio venezolano, pese al cierre oficial de la frontera.

El hecho ocurrió en un paso ilegal ubicado a pocos metros del puente Francisco de Paula Santander, en el departamento de Norte de Santander.

o

Las autoridades colombianas detectaron el movimiento tras recibir una llamada anónima.

"Nos comentaron que había un paso informal. A través de unos medios logísticos hemos ubicado el lugar y allí logramos indicar que teníamos unas líneas de personas, que tenemos también unos vehículos al otro lado", explicaron fuentes militares sobre la operación con drones.

Las imágenes captadas por drones de inteligencia militar mostraron a cerca de 2.500 personas cruzando mediante una plataforma de madera jalada por una guaya. Del lado colombiano, 65 autobuses esperaban para transportar a estos ciudadanos.

Las fronteras entre Colombia y Venezuela permanecen cerradas desde las 18:00 horas del sábado hasta las 6:00 del lunes, medida implementada con motivo de las elecciones legislativas y consultas presidenciales en Colombia.

El ministro de Defensa colombiano fue quien advirtió sobre el caso, indicando que estas personas "al parecer iban a cometer un delito electoral" al dirigirse a diferentes puntos de votación en Cúcuta y la zona fronteriza.

Las autoridades desplegaron integrantes de la Policía, la Fiscalía y el Ejército para adelantar las investigaciones correspondientes.

El coronel en retiro George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana en Norte de Santander, confirmó que se está verificando la identidad de los buses involucrados, las empresas a las que pertenecen y si efectivamente estaban cometiendo un delito electoral.

"Sí hay una comisión del delito en flagrancia, pero también es el mensaje para los dueños de esas empresas de los buses que muy seguramente se van a prestar para transportar algo que ya conoces que se está cometiendo de manera ilegal", señalaron las autoridades.

Temas relacionados:

Elecciones en Colombia

Presidencia de Colombia

Congreso de Colombia

Colombia elecciones

Paloma Valencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así rinde homenaje el tirano Díaz-Canel al tirano abatido Alí Jamenei, mientras Trump advierte que la dictadura en Cuba “va a caer muy pronto”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La aprobación de Delcy Rodríguez es porque es “muy buena secretaria de Trump”: analista sobre lo dicho por el mandatario de Estados Unidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conocen nuevos detalles de la reunión que sostuvieron María Corina Machado y Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Ataque al régimen de Irán

"Y la Unicef en silencio": doctora en derecho cuestiona inacción de la ONU con los menores víctimas del régimen de Irán

Mario Díaz-Balart y Miguel Díaz Canel | Foto AFP
Cuba

Congresista de EE. UU. asegura que el “el régimen en Cuba es asesino” y pide “rendición de cuentas”

Edmundo González y Delcy Rodríguez - AFP
Ley de Amnistía

Edmundo González dice sobre la ley de amnistía que no habrá "reconciliación duradera sin memoria" en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Ataque al régimen de Irán

"Y la Unicef en silencio": doctora en derecho cuestiona inacción de la ONU con los menores víctimas del régimen de Irán

Entrenador Fernando Batista - Foto: EFE
Fútbol

El argentino Fernando ‘Bocha’ Batista sería el nuevo entrenador de importante selección de Latinoamérica

Eclipse solar anular | Foto NASA
Eclipse

Así se vio desde el espacio la increíble sombra del eclipse solar anular cruzando la Tierra: satélites lo captaron en video

Mario Díaz-Balart y Miguel Díaz Canel | Foto AFP
Cuba

Congresista de EE. UU. asegura que el “el régimen en Cuba es asesino” y pide “rendición de cuentas”

Edmundo González y Delcy Rodríguez - AFP
Ley de Amnistía

Edmundo González dice sobre la ley de amnistía que no habrá "reconciliación duradera sin memoria" en Venezuela

Foto: Sala de Cine
Cine

Vuelve 'La Fiesta del Cine' a Colombia e importante cadena anuncia que se suma a la jornada con funciones desde 8.000 pesos

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Elecciones en Venezuela

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre