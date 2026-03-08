Así fue el cruce irregular de más de 2 mil personas de Venezuela a Colombia en plena jornada electoral

Este domingo 8 de marzo, en medio de la jornada electoral que vive Colombia para elegir Congreso y definir varios candidatos a la Presidencia de la República, las autoridades descubrieron el cruce irregular de aproximadamente 2.500 personas desde territorio venezolano, pese al cierre oficial de la frontera.

El hecho ocurrió en un paso ilegal ubicado a pocos metros del puente Francisco de Paula Santander, en el departamento de Norte de Santander.

Las autoridades colombianas detectaron el movimiento tras recibir una llamada anónima.

"Nos comentaron que había un paso informal. A través de unos medios logísticos hemos ubicado el lugar y allí logramos indicar que teníamos unas líneas de personas, que tenemos también unos vehículos al otro lado", explicaron fuentes militares sobre la operación con drones.

Las imágenes captadas por drones de inteligencia militar mostraron a cerca de 2.500 personas cruzando mediante una plataforma de madera jalada por una guaya. Del lado colombiano, 65 autobuses esperaban para transportar a estos ciudadanos.

Las fronteras entre Colombia y Venezuela permanecen cerradas desde las 18:00 horas del sábado hasta las 6:00 del lunes, medida implementada con motivo de las elecciones legislativas y consultas presidenciales en Colombia.

El ministro de Defensa colombiano fue quien advirtió sobre el caso, indicando que estas personas "al parecer iban a cometer un delito electoral" al dirigirse a diferentes puntos de votación en Cúcuta y la zona fronteriza.

Las autoridades desplegaron integrantes de la Policía, la Fiscalía y el Ejército para adelantar las investigaciones correspondientes.

El coronel en retiro George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana en Norte de Santander, confirmó que se está verificando la identidad de los buses involucrados, las empresas a las que pertenecen y si efectivamente estaban cometiendo un delito electoral.

"Sí hay una comisión del delito en flagrancia, pero también es el mensaje para los dueños de esas empresas de los buses que muy seguramente se van a prestar para transportar algo que ya conoces que se está cometiendo de manera ilegal", señalaron las autoridades.