"Y la Unicef en silencio": doctora en derecho cuestiona inacción de la ONU con los menores víctimas del régimen de Irán

En una reciente intervención exclusiva con NTN24, Majadeh Bozorgi, doctora en derecho y exsecretaria de la Asociación Iraní de Derechos Humanos en España, comentó sobre los acontecimientos que han generado una crisis sin precedentes en Irán.

La experta explicó que esta situación no es solo una confrontación externa, sino una lucha interna que lleva décadas entre un régimen armado y un pueblo desarmado.

Bozorgi destacó la gravedad de la represión, mencionando que "el régimen ha matado más de 40 mil personas en 24 horas", y subrayó la necesidad de una intervención como forma de auxilio al pueblo iraní.

Según Bozorgi, los iraníes enfrentan una "de las dictaduras más puras del mundo".

La situación se ha agravado con el régimen llevando a cabo ejecuciones masivas, incluso de niños, una realidad que las organizaciones internacionales han pasado por alto.

Ella critica el papel de UNICEF y otros organismos por su silencio sobre las atrocidades cometidas por el régimen.

“UNICEF estaba en silencio", dijo Bozorgi, al señalar la falta de acción ante el asesinato de menores en el país.

La conversación también giró en torno a cómo ve el pueblo iraní esta intervención militar extranjera.

A pesar de la controversia global, Bozorghi explica que para muchos dentro de Irán, esta intervención no se percibe como una agresión, sino como una oportunidad para debilitamiento del régimen y para salir a las calles a buscar su libertad y autodeterminación.

Respecto al futuro, la doctora Bozorghi mencionó que los iraníes están ampliamente preparados para enfrentar una "guerra" que se espera dure aproximadamente un mes. Sin embargo, señaló que no es la duración de esta intervención lo que preocupa, sino el miedo que todavía inspira el régimen interno.

A pesar de la represión, la intervención ha generado algo de esperanza entre los iraníes, quienes ya están soñando con un Irán sin el régimen actual.

Bozorghi arrojó luz sobre una perspectiva interna iraní acerca de la situación: mientras el resto del mundo podría ver esta intervención de manera crítica, el pueblo de Irán busca una vida sin miedo.

La doctora afirmó que espera regresar pronto a su país, un deseo que muchos iraníes comparten, ansiosos por ver una nueva era con libertad y democracia.