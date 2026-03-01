NTN24
Domingo, 01 de marzo de 2026
Domingo, 01 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

"Y la Unicef en silencio": doctora en derecho cuestiona inacción de la ONU con los menores víctimas del régimen de Irán

marzo 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En una reciente intervención exclusiva con NTN24, Majadeh Bozorgi, doctora en derecho, habló en La Tarde de NTN24.

En una reciente intervención exclusiva con NTN24, Majadeh Bozorgi, doctora en derecho y exsecretaria de la Asociación Iraní de Derechos Humanos en España, comentó sobre los acontecimientos que han generado una crisis sin precedentes en Irán.

La experta explicó que esta situación no es solo una confrontación externa, sino una lucha interna que lleva décadas entre un régimen armado y un pueblo desarmado.

Bozorgi destacó la gravedad de la represión, mencionando que "el régimen ha matado más de 40 mil personas en 24 horas", y subrayó la necesidad de una intervención como forma de auxilio al pueblo iraní.

Según Bozorgi, los iraníes enfrentan una "de las dictaduras más puras del mundo".

La situación se ha agravado con el régimen llevando a cabo ejecuciones masivas, incluso de niños, una realidad que las organizaciones internacionales han pasado por alto.

Ella critica el papel de UNICEF y otros organismos por su silencio sobre las atrocidades cometidas por el régimen.

“UNICEF estaba en silencio", dijo Bozorgi, al señalar la falta de acción ante el asesinato de menores en el país.

La conversación también giró en torno a cómo ve el pueblo iraní esta intervención militar extranjera.

A pesar de la controversia global, Bozorghi explica que para muchos dentro de Irán, esta intervención no se percibe como una agresión, sino como una oportunidad para debilitamiento del régimen y para salir a las calles a buscar su libertad y autodeterminación.

Respecto al futuro, la doctora Bozorghi mencionó que los iraníes están ampliamente preparados para enfrentar una "guerra" que se espera dure aproximadamente un mes. Sin embargo, señaló que no es la duración de esta intervención lo que preocupa, sino el miedo que todavía inspira el régimen interno.

A pesar de la represión, la intervención ha generado algo de esperanza entre los iraníes, quienes ya están soñando con un Irán sin el régimen actual.

Bozorghi arrojó luz sobre una perspectiva interna iraní acerca de la situación: mientras el resto del mundo podría ver esta intervención de manera crítica, el pueblo de Irán busca una vida sin miedo.

La doctora afirmó que espera regresar pronto a su país, un deseo que muchos iraníes comparten, ansiosos por ver una nueva era con libertad y democracia.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Israel - Irán

Irán - EEUU

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Y la Unicef en silencio": doctora en derecho cuestiona inacción de la ONU con los menores víctimas del régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Imágenes muestran barcos atacados en el Estrecho de Ormuz en Medio Oriente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
El presidente Donald Trump confirmó que nueve buques de guerra iraníes fueron hundidos.
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma destrucción de 9 buques iraníes: "vamos por el resto, que pronto estarán en el fondo del mar"

Líderes del régimen de Irán abatidos / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Estos son los ocho objetivos del régimen de Irán que cayeron en el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Netanyahu anuncia intensificación de ataques contra el régimen de Irán tras misil que mató a nueve personas en Israel

El Comando Central de EE. UU. revela imágenes de la operación Furia Épica - Foto Comando Central
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de Estados Unidos y las Fuerzas de Defensa de Israel publican nuevas imágenes de la operación contra el régimen de Irán

Donald Trump - AFP
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump advierte al régimen de Irán tras amenaza de fuerte respuesta: "No lo hagan, los golpearemos con una fuerza que nunca antes han visto"

Más de Actualidad

Ver más
Clan del Golfo

Murió ahogado el segundo al mando del grupo criminal Clan del Golfo en Colombia

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Militar y preso político venezolano Igbert Marín Chaparro / Carteles en el que familiares de presos políticos en Venezuela pide la excarcelación de sus allegados - Fotos: X / EFE
Presos políticos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
.
Japón

"Japón está un paso adelante en empatía": las redes reaccionan a emotiva muestra de respeto de jugador de voleibol Yuji Nishida tras golpear accidentalmente a una asistente

Clan del Golfo

Murió ahogado el segundo al mando del grupo criminal Clan del Golfo en Colombia

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Elon Musk | Foto: EFE
Elon Musk

Musk arremetió contra Christopher Nolan por la posibilidad de que Lupita Nyong'o sea la encargada de interpretar a Helena de Troya en 'La odisea'

Uniforme de los Navegantes del Magallanes / Uniforme de los Caimanes de Barranquilla - Fotos: X
Serie de las Américas

Navegantes de Venezuela y Caimanes de Colombia se miden por el título de la Serie de las Américas 2026

Militar y preso político venezolano Igbert Marín Chaparro / Carteles en el que familiares de presos políticos en Venezuela pide la excarcelación de sus allegados - Fotos: X / EFE
Presos políticos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

El Mencho | Foto: EFE
El Mencho

"Era un líder que no tenía mucha presencia y estaba escondido en los últimos años": exfuncionaria de la Casa Blanca sobre el operativo en el que fue abatido ‘El Mencho’

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre