Petro se pronuncia sobre cruces ilegales en frontera entre Colombia y Venezuela, y los califica de "avalancha de votación ilícita"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este domingo sobre la violación a un cierre de fronteras por parte de más de 2 mil venezolanos en Norte de Santander a cuyo video tuvo acceso en primicia Noticias RCN.

Cerca de 2.500 venezolanos violaron el domingo el cierre temporal de fronteras, decretado por el Gobierno Nacional con motivo de las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas de los candidatos a la Presidencia, para ingresar irregularmente a Colombia.

"Esta avalancha de votación ilícita proveniente de la frontera hacia Cúcuta debe ser asumida por Ministerio de Defensa Nacional de Colombia", escribió Petro en su cuenta oficial de la red social X.

"Esto se llama fraude a escala del Norte de Santander. El alcalde de Cúcuta debe actuar de inmediato. Son 60 buses detenidos, cuya empresa debe ser investigada de inmediato trayendo masivamente votantes del otro lado de la frontera", instó Petro al mandatario local, Jorge Acevedo.

En el video, que fue obtenido por drones de inteligencia militar, se evidenció el paso de cerca de 2.500 personas a través de un corredor fronterizo en el departamento de Norte de Santander, una zona que limita con Venezuela.

En el operativo, según informó Petro en su cuenta de X, fue detenido el presunto "hijo del mayor contratista" de la Alcaldía de Cúcuta.

"Se ha capturado en esta operación de cuidado del voto al hijo del importante contratista de la alcaldía, espero la Policía y su comandante cumplan con su deber", apuntó Petro.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró más temprano que una de las hipótesis sobre el acontecimiento es que los venezolanos estarían movilizándose para participar en la jornada electoral y que se emprenderán investigaciones contra las empresas de servicio especial que se ven en las imágenes.

El post del presidente colombiano fue publicado pocas horas después de que iniciara la jornada electoral en el país en la que se elegirán 102 senadores por voto popular y 183 representantes a la Cámara de Representantes, en un importante paso para conformar el Congreso de la República en el periodo 2026-2030.

De igual manera, los ciudadanos tienen la opción de votar en las consultas interpartidistas que definirán a tres de los candidatos que participarán en las elecciones a la Presidencia de la República de 2026, programadas para el próximo 31 de mayo.