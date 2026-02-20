Congresista de EE. UU. asegura que el “el régimen en Cuba es asesino” y pide “rendición de cuentas”

El congresista de Estados Unidos, Mario Díaz-Balart, en su red social X escribió que el “¡El régimen en Cuba es asesino!”, después de que Prisioner Defenders anunciara que el régimen de cuba habría asesinado a ocho presos tras un motín.

El político escribió que “desde Estados Unidos, exigimos rendición de cuentas por la muerte de valientes cubanos”.

A su vez, resaltó la labor de Lituania por “su liderazgo basado en principios al exigir responsabilidades al régimen cubano y oponerse firmemente a la tiranía”.

“Mientras La Habana profundiza sus vínculos con Moscú y Minsk y continúa su brutal represión, incluido el asesinato de sus propios ciudadanos, los aliados deben actuar con claridad y determinación.”, escribió.

Esto en contexto a que el diputado al Parlamento Europeo Mariusz Kamiński, anunciara que “Lituania está emitiendo órdenes de arresto contra saboteadores cubanos, y la UE”.

Aseguraron que están manteniendo un “acuerdo de cooperación y diálogo, destinando 3 millones de euros al proyecto "Cuba Digital". Como eurodiputado, lucho para poner fin a este vergonzoso acuerdo”.

Ante el anuncio de Lituania más congresista reaccionaron, entre ellos el republicano Carlos Giménez, quien agradeció el “liderazgo al enfrentar la represión del régimen cubano”.

“La dictadura cubana sobrevive gracias a la brutalidad y al apoyo extranjero de adversarios del mundo libre. Estados Unidos apoya a sus aliados para exigir responsabilidades y promover la causa de una Cuba libre”.

Actualmente, Cuba con 9,6 millones de habitantes, dejó de recibir de petróleo su principal aliado Venezuela luego de la caída de Maduro en una incursión militar estadounidense en Caracas el 3 de enero.

En ese contexto, Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo de Venezuela y ante la presión de Washington para evitar que otros países le vendan petróleo a la isla.