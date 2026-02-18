Así se vio desde el espacio la increíble sombra del eclipse solar anular cruzando la Tierra: satélites lo captaron en video

El pasado martes, 17 de febrero se presenció el especular eclipse solar anular, denominado “anillo de fuego” donde el diámetro aparente de la Luna fue ligeramente menor que el del Sol.

Algunas partes del mundo fueron testigos del increíble eclipse solar, entre ellas fue la Antártida y las zonas más al sur de África, Sudamérica, el océano Pacífico, el océano Atlántico y el océano Índico.

La NASA tenía previsto que la sombra de la Luna sobre la superficie de la Tierra midiera “solo unos 480 kilómetros (300 millas) de ancho”.

Sin embargo, posterior al increíble evento astronómico, la Luna cubrió aproximadamente el 96% del diámetro solar, aunque la fase del anillo fue breve, su alineación fue perfecta.

En ese contexto, distintos satélites lograron captar la sombra de la Luna plasmada en el planeta Tierra, en su paso por la Antártida, el satélite geoestacionario GEO-KOMPSAT-2A de Corea del sur lo grabó.

¿Qué tan frecuentes son los eclipses solares?

La presencia e imágenes del eclipse solar es extraordinariamente único y exclusivo debido a que cada evento es distinto y no siempre se presentan en las mismas zonas del planeta Tierra.

Su duración promedio es de 10 segundo a 7 minutos y medio, sin embargo, ese tiempo no es el máximo, puesto que la NASA prevé un eclipse solar total que durará 7 minutos y 29 segundos, su paso se extenderá por Colombia, Venezuela y Guyana.

¿Por qué son importantes los eclipses solares?

De acuerdo con la NASA, “los eclipses solares totales brindan la oportunidad de estudiar la atmósfera de la Tierra en condiciones poco usuales”, la sombra de la Luna o “bloqueo localizado de la energía solar permite estudiar los efectos del Sol en nuestra atmosfera.