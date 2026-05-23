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Sábado, 23 de mayo de 2026
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Venezuela

Así fue el inusual simulacro de Estados Unidos en Caracas con aeronaves militares

mayo 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Sobrevuelos en Caracas de aeronaves estadounidenses / FOTO: Captura de pantalla
Sobrevuelos en Caracas de aeronaves estadounidenses / FOTO: Captura de pantalla
El hecho se dio ante la mirada atónita de los ciudadanos que no podían creer que estaban viendo el sobrevuelo de aviones militares de Estados Unidos.

Este sábado se llevó a acabo en Caracas un inusual simulacro que incluyó sobrevuelo de aeronaves por la capital venezolana ante la mirada atónita de los habitantes, quienes registraron en redes sociales el simulacro.

El régimen venezolano publicó un comunicado sobre estos sobrevuelos: “El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa al pueblo venezolano que, a solicitud de la Embajada de los Estados Unidos de América en Caracas, las autoridades nacionales competentes han autorizado la realización, el día sábado 23 de mayo, de un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas, como parte de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática”.

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“La actividad se desarrollará en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas correspondientes, responsables de autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio, así como con otros órganos e Instituciones nacionales involucradas en los protocolos de atención y seguridad”, complementó el comunicado.

“La presente información se ofrece oportunamente a la población venezolana a los efectos de su debido conocimiento. Todas las coordinaciones correspondientes a esta actividad han sido canalizadas a través de la Dirección de Protocolo, Inmunidades y Privilegios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores”, finalizó el escrito del régimen.

A su vez que se daban estos sobrevuelos, se vio en aguas venezolanos, cerca del puerto marítimo de La Guaira, la presencia de dos portaviones poderosos de Estados Unidos. Se trata del barco de asalto anfibio USS Iwo Jima LHD7 y el crucero misilistico USS Lake Erie CG70.

Las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington fueron restablecidas el 5 de marzo, más de siete años después de haber sido rotas por Maduro.

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Símbolo de este acercamiento, el sábado Venezuela expulsó hacia Estados Unidos a Alex Saab, aliado clave de Maduro.

Saab había sido detenido durante una escala en 2020 en Cabo Verde y extraditado en 2021 a Estados Unidos, que lo acusaba de desvío de ayuda alimentaria y de lavado de dinero producto de sus negocios con Maduro.

El señalado de ser testaferro de Maduro fue intercambiado en diciembre de 2023 por diez estadounidenses encarcelados en Venezuela. El entonces mandatario lo recibió como héroe y lo nombró ministro.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, ha impulsado tras el derrocamiento de Maduro reformas en leyes de hidrocarburos y de minería favorables a la inversión extranjera.

En paralelo, el presidente Donald Trump flexibiliza las sanciones contra Venezuela.

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