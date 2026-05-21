Marco Rubio dice que Delcy Rodríguez viajará la próxima semana a India para negociar venta de petróleo

El secretario de Estado Marco Rubio anunció este jueves que la jefe del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, viajará a India la próxima semana para negociar la venta de petróleo.

Este inusual anuncio del viaje de un líder extranjero evidencia la creciente influencia de Estados Unidos sobre Caracas.

Rubio mencionó el viaje de Delcy Rodríguez, en el poder desde que las fuerzas estadounidenses depusieron a Nicolás Maduro en enero, mientras él mismo se preparaba para partir a India.

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"Queremos venderles toda la energía que estén dispuestos a comprar. También creemos que existen oportunidades con el petróleo venezolano. De hecho, tengo entendido que la presidente interina de Venezuela también viajará a la India la próxima semana", agregó. "Hay mucho por hacer con la India. Es un gran aliado, un gran socio".

Rodríguez, si bien criticó públicamente la operación que detuvo a Maduro, ha recibido elogios del presidente Donald Trump por su cooperación con Estados Unidos, incluyendo la asistencia a compañías petroleras.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

Rodríguez realizó su primer viaje al extranjero tras la captura de Maduro a principios de este mes a La Haya para defender las reclamaciones de Venezuela en una disputa territorial con Guyana ante la Corte Internacional de Justicia.

Tiene vínculos de larga data con la India como seguidora del difunto gurú Sathya Sai Baba. Se sabe que visitó su ashram en el sur de la India al menos dos veces en los últimos años mientras ejercía como vicepresidenta.

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La India importa casi la mitad de sus necesidades energéticas y la mayor parte de su petróleo. Fue un importante cliente de Irán hasta que Trump, durante su primer mandato, amenazó con sanciones estadounidenses contra cualquier tercer país que comprara petróleo a Irán.