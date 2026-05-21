NTN24
Jueves, 21 de mayo de 2026
Jueves, 21 de mayo de 2026
Marco Rubio

Marco Rubio dice que Delcy Rodríguez viajará la próxima semana a India para negociar venta de petróleo

mayo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez y Marco Rubio. (EFE)
Delcy Rodríguez y Marco Rubio. (EFE)
Este inusual anuncio del viaje de un líder extranjero evidencia la creciente influencia de Estados Unidos sobre Caracas.

El secretario de Estado Marco Rubio anunció este jueves que la jefe del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, viajará a India la próxima semana para negociar la venta de petróleo.

Este inusual anuncio del viaje de un líder extranjero evidencia la creciente influencia de Estados Unidos sobre Caracas.

Rubio mencionó el viaje de Delcy Rodríguez, en el poder desde que las fuerzas estadounidenses depusieron a Nicolás Maduro en enero, mientras él mismo se preparaba para partir a India.

o

"Queremos venderles toda la energía que estén dispuestos a comprar. También creemos que existen oportunidades con el petróleo venezolano. De hecho, tengo entendido que la presidente interina de Venezuela también viajará a la India la próxima semana", agregó. "Hay mucho por hacer con la India. Es un gran aliado, un gran socio".

Rodríguez, si bien criticó públicamente la operación que detuvo a Maduro, ha recibido elogios del presidente Donald Trump por su cooperación con Estados Unidos, incluyendo la asistencia a compañías petroleras.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

Rodríguez realizó su primer viaje al extranjero tras la captura de Maduro a principios de este mes a La Haya para defender las reclamaciones de Venezuela en una disputa territorial con Guyana ante la Corte Internacional de Justicia.

Tiene vínculos de larga data con la India como seguidora del difunto gurú Sathya Sai Baba. Se sabe que visitó su ashram en el sur de la India al menos dos veces en los últimos años mientras ejercía como vicepresidenta.

o

La India importa casi la mitad de sus necesidades energéticas y la mayor parte de su petróleo. Fue un importante cliente de Irán hasta que Trump, durante su primer mandato, amenazó con sanciones estadounidenses contra cualquier tercer país que comprara petróleo a Irán.

Temas relacionados:

Marco Rubio

Secretario de Estado de Estados Unidos

Delcy Rodríguez

India

Petróleo

Petróleos de Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Este caso marcó la narrativa que soportó al régimen chavista durante estos años": director de Foro Penal sobre excarcelación de policías metropolitanos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Si van a contar votos que fueron producto de una intimidación clara, no habrá elecciones que EE. UU. considere libres": Bernie Moreno lanza alerta sobre el proceso electoral en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Puede haber intervención quirúrgica para extraer a Raúl Castro": fuerte advertencia de exembajador sobre Cuba

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No se ha inventado mejor sistema como la democracia”: experto sobre el papel de las empresas en un país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Cada molécula de metano que no se emite es una buena noticia para el clima”: Greenpeace alerta sobre el impacto energético tras el cierre del estrecho de Ormuz

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"No habla de llevar la democracia ni de mejorar el estándar de vida del pueblo venezolano": Rafael Peñalver sobre propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE. UU.

El papa León XIV sostiene la camiseta de la selección venezolana de béisbol - Foto: X
Papa León XIV

El papa León XIV es un aficionado del béisbol: así recibió la camiseta de la selección de Venezuela campeona del Clásico Mundial 2026

Foto de referencia (Canva)
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. se prepara para amenazas con imponentes ejercicios militares en Latinoamérica

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"No habla de llevar la democracia ni de mejorar el estándar de vida del pueblo venezolano": Rafael Peñalver sobre propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE. UU.

El papa León XIV sostiene la camiseta de la selección venezolana de béisbol - Foto: X
Papa León XIV

El papa León XIV es un aficionado del béisbol: así recibió la camiseta de la selección de Venezuela campeona del Clásico Mundial 2026

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (EFE)
España

Dura derrota para el Partido Socialista de Pedro Sánchez en las elecciones regionales de Andalucía

Foto de referencia (Canva)
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. se prepara para amenazas con imponentes ejercicios militares en Latinoamérica

Henrique Capriles, diputado de la ilegítima AN de Venezuela / Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima AN de Venezuela - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

Así fue la acalorada discusión entre Henrique Capriles y Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional de Venezuela afín al régimen

Estrecho de Ormuz - AFP
estrecho de Ormuz

Régimen de Irán asegura que autorizó el paso de más barcos por el estrecho de Ormuz

Alba Murcia, madre de uno de los policías secuestrados y “condenados” por el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN)
Secuestrados

“Le pido al Gobierno que me escuche, señor presidente, usted no ha sido capaz de escucharme”: duro relato en NTN24 de la madre de un policía secuestrado y “condenado” por el grupo guerrillero ELN en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre