Así fue el momento en el que María Corina Machado apareció en el balcón de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
Un momento histórico se vive este sábado en España con la entrega de la medalla de la comunidad de Madrid a la líder democrática venezolana María Corina Machado y al presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.
Cientos de venezolanos que están en Madrid se agolparon en la plaza de la Puerta del Sol para esperar a María Corina Machado, quien salió al balcón de la Presidencia de la Comunidad de Madrid para saludarlos y darles unas palabras de aliento.
La premio Nobel de Paz 2025 apareció en dicho balcón en compañía de Carolina González, la hija menor de Edmundo González Urrutia, y con la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Previo a las palabras de Machado, Díaz Ayuso la presentó y aseguró que “el cambio (a Venezuela) va a llegar de manera imparable y que María Corina un día no muy lejano será su presidenta”, lo que despertó el júbilo entre la multitud que comenzó a gritar: “¡esa es, esa es!”.
“Quiero pedirles que este día lo guardemos, estas vivencias porque las vamos a recordar toda la vida, se la contaremos a nuestros hijos y nietos y cuando lleguemos a Venezuela vamos a trasmitirle esta energía imparable”, fueron las primeras palabras de Machado a los presentes en la Puerta del Sol y agradeció a la Comunidad de Madrid y a Edmundo González.
Luego le dijo a los presentes que bajaría a saludarlos y agregó: “créanme, hoy comienza el regreso a casa, Dios los bendiga”.