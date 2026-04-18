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Sábado, 18 de abril de 2026
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María Corina Machado

Así fue el momento en el que María Corina Machado apareció en el balcón de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

abril 18, 2026
Por: Redacción NTN24
La premio Nobel de Paz apareció en compañía de la hija menor de Edmundo González y con la presidente de la Comunidad de Madrid.

Un momento histórico se vive este sábado en España con la entrega de la medalla de la comunidad de Madrid a la líder democrática venezolana María Corina Machado y al presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.

Cientos de venezolanos que están en Madrid se agolparon en la plaza de la Puerta del Sol para esperar a María Corina Machado, quien salió al balcón de la Presidencia de la Comunidad de Madrid para saludarlos y darles unas palabras de aliento.

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La premio Nobel de Paz 2025 apareció en dicho balcón en compañía de Carolina González, la hija menor de Edmundo González Urrutia, y con la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Previo a las palabras de Machado, Díaz Ayuso la presentó y aseguró que “el cambio (a Venezuela) va a llegar de manera imparable y que María Corina un día no muy lejano será su presidenta”, lo que despertó el júbilo entre la multitud que comenzó a gritar: “¡esa es, esa es!”.

“Quiero pedirles que este día lo guardemos, estas vivencias porque las vamos a recordar toda la vida, se la contaremos a nuestros hijos y nietos y cuando lleguemos a Venezuela vamos a trasmitirle esta energía imparable”, fueron las primeras palabras de Machado a los presentes en la Puerta del Sol y agradeció a la Comunidad de Madrid y a Edmundo González.

Luego le dijo a los presentes que bajaría a saludarlos y agregó: “créanme, hoy comienza el regreso a casa, Dios los bendiga”.

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