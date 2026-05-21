"No hay una verdadera voluntad de aceptar que las personas son víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos": Foro Penal sobre nuevas excarcelaciones que anunció el régimen venezolano

La organización Foro Penal Venezolano ha registrado únicamente 38 excarcelaciones desde que Jorge Rodríguez anunció la liberación de 300 personas privadas de libertad. La cifra, verificada hasta el lunes 18 de mayo, corresponde a 36 hombres y dos mujeres, quedando aún pendiente completar el número prometido para el viernes, según informó Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización.

Himiob advirtió sobre la necesidad de "asumir con mucha prudencia" estos anuncios gubernamentales. "Las expectativas son como los globos, si las inflas mucho, explotan", señaló en entrevista con La Tarde de NTN24. A su vez, destacó que el anuncio de Rodríguez no se limitó exclusivamente a presos políticos, sino que mencionó "presos" en términos generales. “Nunca dijo que se iba a limitar a presos políticos”, resaltó.

Al momento del anuncio oficial, Foro Penal ya tenía registrados más de 440 presos por causas políticas en Venezuela. "Si incluso la intención del poder es la de focalizarse única y exclusivamente en presos políticos, la realidad es que todavía va a quedar un número muy significativo por fuera", explicó.

“Y eso genera muchísima angustia, muchísima zozobra en los familiares, porque al final del día uno no sabe quién va a ser favorecido y quién no”, resaltó.

Una de las principales preocupaciones manifestadas por el vicepresidente de Foro Penal es que no se especifican las condiciones bajo las cuales se producirán estas excarcelaciones. Según explicó, las liberaciones observadas hasta ahora mantienen abiertos los procesos penales contra los beneficiados, mientras "el aparato represivo que fue el que arbitrariamente los llevó originalmente a la prisión sigue intacto".

Desde el 8 de enero, Foro Penal ha verificado cerca de 800 excarcelaciones y liberaciones, aunque el número de amnistías concedidas no supera el 25% de las personas que estaban materialmente presas. La organización ha solicitado reiteradamente al régimen las listas oficiales de liberados para cotejar nombres, petición que no ha sido atendida con transparencia.

"El reconocimiento y la protección de los derechos humanos de la ciudadanía no es ningún gesto del poder, es un deber de los responsables de la conducción del Estado", enfatizó Himiob. El representante de Foro Penal señaló que más del 90% de los presos políticos en Venezuela no han tenido un debido proceso.

“No hay una verdadera voluntad de aceptar que las personas, que eventualmente tienen que ser favorecidas con su libertad porque se les ha violado el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la libertad personal, etc., son víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos”, expresó.

“El poder no quiere aceptar que son víctimas por una razón muy sencilla. Si tú aceptas que hay víctimas, tienes que aceptar que a la vez hay victimarios. Tienes que aceptar que a la vez hay responsables de lo que ha pasado”, agregó.

Himiob también identificó un grupo adicional de detenidos, denominados "presos del poder", personas privadas de libertad por "venganzas personales o intenciones de notoriedad personales del poder", incluyendo casos de confiscación empresarial y vendettas internas gubernamentales.