Oposición señala a Petro por la escalada de violencia política en Colombia a 10 días de las elecciones: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella denuncian amenazas y ataques en su contra

A menos de 10 días para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el oficialismo de Gustavo Petro parece haber entrado en una etapa de desespero.

Las campañas de los opositores del Gobierno, entretanto, no han dispuesto de la tranquilidad necesaria para poder ejercer su derecho como candidatos, pues han sido amenazados, perseguidos y han visto sus sedes vandalizadas.

Este jueves fueron atacadas, agredidas y vandalizadas las sedes de campañas de los dos principales candidatos de oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

En Bogotá, la capital del país, fue hostigada y violentada una de las sedes de campaña de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. Vándalos encapuchados atacaron, rompieron vidrios y pintaron grafitis en la fachada de las instalaciones y las vallas de publicidad.

En los departamentos de Cundinamarca y Santander un grupo de violentos atacó a piedras y destruyó las vallas que han sido instaladas por la campaña de Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria.

La candidata Valencia responsabilizó directamente al presidente Petro y a su candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, por las agresiones.

La fórmula vicepresidencial de Valencia, Juan Daniel Oviedo, de igual manera, rechazó los actos violentos contra la campaña. Sostuvo que la democracia necesita contradicción, pero no violencia.

El ataque, cabe resaltar, no es sólo contra los candidatos, sino también contra el principal contrincante político de Petro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

A inicios de semana, cerca de la residencia de Uribe en Rionegro, Antioquia, el exmandatario calificó de provocación violenta el momento en el que simpatizantes del Pacto Histórico pintaron consignas y grafitis que aludían a las víctimas de los casos de falsos positivos.

Aunque decían que era una simple manifestación artística o expresión cultural, uno de los manifestantes fue captado con una "puñaleta" en mano, arma blanca con la que el presunto manifestante de avanzada edad le causó una herida superficial a uno de los jóvenes activistas defensores del expresidente Uribe que hicieron presencia en el lugar.

La denuncia del caso ya se elevó ante la Fiscalía y Uribe responsabilizó al candidato Cepeda de la actitud hostil y lo tildó de "apache solapado".

Para Petro, por su parte, estos hechos no son amenazas, pues considera que las fachadas son públicas y pintarlas es un derecho. El presidente salió además en defensa de quienes asediaron la vivienda del expresidente Uribe.

Para Luis Francisco Ruiz Aguilar, gobernador del departamento de Caquetá, víctima de alias 'Calarcá' máximo cabecilla del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) de las FARC, la política de "Paz Total" de Petro ha sido un "fracaso" y ha generado que la violencia se incremente.

"El fracaso total de la 'Paz Total' para lo único que ha servido es para el fortalecimiento militar, económico y político de este actor armado ilegal", señaló el gobernador en La Noche de NTN24.

Rosi Pérez, líder social del Cauca y de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (FEVCOL), víctima de las disidencias de las FARC, dijo que, desde el Cauca y en medio de la escalada de la violencia política, siguen "en lucha, resistencia y resiliencia desde los pueblos negros, indígenas, gitanos y de los campesinos".

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La líder social expuso que las minorías han sufrido distintas estigmatizaciones por parte del Gobierno y de algunos candidatos. "No es la primera vez que sucede la 'invisibilización' con el Cauca. Viene de mucho tiempo atrás", denunció.