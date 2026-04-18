María Corina Machado recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid: "Venezuela enfrenta una fase decisiva"

Este sábado 18 de abril, la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid en el balcón de la Real Casa de Correos.

En medio de su discurso, Machado agradeció el reconocimiento "en nombre de todos los venezolanos", y subrayó la importancia del respaldo internacional a la lucha democrática venezolana. “Es un honor recibir este reconocimiento”.

"Tenía que ser precisamente aquí en Madrid, donde siento que esta tarde comienza nuestro retorno", afirmó.

La Premio Nobel de la Paz señaló que recibió el galardón "consciente de que es un reconocimiento a cada uno de los ciudadanos de mi país dentro y fuera de Venezuela que han arriesgado su vida por la libertad".

Machado dedicó palabras específicas a diversos sectores de la sociedad venezolana. Recordó a los maestros que arriesgaron su empleo, a los periodistas que enfrentaron la censura, a los militares encarcelados por mantener su juramento a la patria, y a los padres que enseñaron a sus hijos los valores democráticos.

También destacó a los estudiantes que "crecieron sin saber lo que es la democracia o la libertad" pero que decidieron "arriesgar su vida por ello".

La líder democrática denunció que en Venezuela "fuerzas malignas del mundo entero se apoderaron de nuestros recursos" y que el país con las reservas petroleras probadas más grandes del mundo tiene hoy "ochenta y seis por ciento de su población viviendo en pobreza".

En un momento clave de su intervención, Machado declaró que Venezuela enfrenta "una fase decisiva" y llamó a avanzar "sin demora hacia el ejercicio de la soberanía popular a través de elecciones limpias y libres".

Reiteró el respaldo a Edmundo González Urrutia como "presidente electo" tras las elecciones del 28 de julio, y reconoció su sacrificio "no solamente su vida, su seguridad, sino también la comodidad de su familia, por amor a su país".

Por su parte, Edmundo González Urrutia recibió la Medalla Internacional como "gesto de cortesía, reconocimiento y respeto" tras ser reconocido como presidente democráticamente elegido en las elecciones del 28 de julio de 2024 por el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados, el Senado y la Asamblea de Madrid.

Debido a la imposibilidad de González de asistir presencialmente, su hija Carolina leyó las palabras escritas de puño y letra por su padre. "Esta distinción se otorga a los jefes de Estado, y al concedérmela, la Comunidad de Madrid reconoce algo que va mucho más allá de mi persona. Reconoce la gesta del pueblo venezolano", expresó González en su mensaje.

El presidente electo destacó la "acogida generosa y humana" que Madrid y España han brindado a los venezolanos que han debido abandonar su país. "Millones hemos tenido que dejar nuestra tierra, nuestra familia, la vida que habíamos construido", señaló González en su discurso.

"Mi padre ha sido para mí un héroe desde niña. Hoy me enorgullece saber que también lo es para todos los venezolanos que sueñan con volver a vivir en libertad”, puntualizó.