Donald Trump se refirió a la vestimenta deportiva que utilizó Marco Rubio similar a la de Nicolás Maduro cuando fue capturado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la vestimenta deportiva que utilizó Marco Rubio para su viaje a China y la cual es muy similar a una que vestía Nicolás Maduro el pasado 3 de enero cuando fue capturado en Caracas, Venezuela.

El mandatario norteamericano se tomó con humor la sorpresiva aparición de su secretario de Estado por la que fue consultado tras su encuentro con el presidente chino, Xi Jinping.

“Creo que se veía muy bien con el atuendo. Escuchen, no sé si yo lo haría, pero creo que se veía muy bien”, dijo Trump al subirse en el avión presidencial para regresar desde China a Washington.

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Cabe recordar que el pasado martes, Marco Rubio sorprendió al vestir la misma vestimenta deportiva, marca Nike, que utilizó Maduro al momento de ser capturado en Caracas, Venezuela.

Lo hizo antes de su viaje a China, donde el presidente Donald Trump se reunió con Xi Jinping.

El funcionario de origen cubano fue el protagonista de una publicación en redes sociales de la Casa Blanca, en la cual recordaron la captura de Nicolás Maduro hace más de cuatro meses.

En el corto video, con una duración de menos de un minuto, aparece Rubio posando en una fotografía en la viste la indumentaria deportiva que tenía Maduro al momento de su captura y la cual se popularizó en redes sociales.

Además, el video continúa con Maduro capturado en la aeronave que lo llevó a Nueva York tras la operación en la capital venezolana.

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“Un momento en el que todo vuelve al punto de partida”, fue el mensaje con el que la Casa Blanca acompañó el curioso video.

Tras ser consultado sobre la fotografía viral, Marco Rubio aseguró que no lo hizo para intentar enviar algún mensaje.

“Él me copió porque yo ya lo tenía antes. No sé cuándo compró el suyo. Ni siquiera sabía que ese era suyo. En definitiva, es un traje cómodo. No lo sé. No había ningún mensaje. Ni siquiera sabía que me estaban tomando una foto”, indicó.