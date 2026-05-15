NTN24
Viernes, 15 de mayo de 2026
Viernes, 15 de mayo de 2026
Donald Trump

Donald Trump se refirió a la vestimenta deportiva que utilizó Marco Rubio similar a la de Nicolás Maduro cuando fue capturado

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU., y Marco Rubio - Fotos: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU., y Marco Rubio - Fotos: EFE
El mandatario de Estados Unidos se tomó con humor la sorpresiva aparición de su secretario de Estado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la vestimenta deportiva que utilizó Marco Rubio para su viaje a China y la cual es muy similar a una que vestía Nicolás Maduro el pasado 3 de enero cuando fue capturado en Caracas, Venezuela.

El mandatario norteamericano se tomó con humor la sorpresiva aparición de su secretario de Estado por la que fue consultado tras su encuentro con el presidente chino, Xi Jinping.

Creo que se veía muy bien con el atuendo. Escuchen, no sé si yo lo haría, pero creo que se veía muy bien”, dijo Trump al subirse en el avión presidencial para regresar desde China a Washington.

o

Cabe recordar que el pasado martes, Marco Rubio sorprendió al vestir la misma vestimenta deportiva, marca Nike, que utilizó Maduro al momento de ser capturado en Caracas, Venezuela.

Lo hizo antes de su viaje a China, donde el presidente Donald Trump se reunió con Xi Jinping.

El funcionario de origen cubano fue el protagonista de una publicación en redes sociales de la Casa Blanca, en la cual recordaron la captura de Nicolás Maduro hace más de cuatro meses.

En el corto video, con una duración de menos de un minuto, aparece Rubio posando en una fotografía en la viste la indumentaria deportiva que tenía Maduro al momento de su captura y la cual se popularizó en redes sociales.

Además, el video continúa con Maduro capturado en la aeronave que lo llevó a Nueva York tras la operación en la capital venezolana.

o

“Un momento en el que todo vuelve al punto de partida”, fue el mensaje con el que la Casa Blanca acompañó el curioso video.

Tras ser consultado sobre la fotografía viral, Marco Rubio aseguró que no lo hizo para intentar enviar algún mensaje.

“Él me copió porque yo ya lo tenía antes. No sé cuándo compró el suyo. Ni siquiera sabía que ese era suyo. En definitiva, es un traje cómodo. No lo sé. No había ningún mensaje. Ni siquiera sabía que me estaban tomando una foto”, indicó.

Temas relacionados:

Donald Trump

Marco Rubio

Nicolás Maduro

Nike

Captura

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Mi nuera está aterrada de salir de la casa": habla abuela de bebé que nació en cárcel del régimen de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los venezolanos no sienten satisfechas ni sus expectativas políticas ni de mejora de vida": Alejandro Hernández insta a EE. UU. a no “ir lento” en la transición hacia la democracia en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Confirman en Colombia extradición a EE. UU. de José Enrique Martínez, alias ‘Chuqui’, líder de alto rango del Tren de Aragua

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Encuentro director de la CIA y delegados del régimen de Cuba - CIA
Régimen

¿Quiénes son los jefes de la dictadura de Cuba que se reunieron con el director de la CIA en La Habana?

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores cubanos - Foto: EFE
Régimen cubano

"Los crímenes de lesa humanidad no caducan": Orlando Gutiérrez, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana sobre acusación contra Raúl Castro

Presos políticos en Venezuela - EFE
Regimen chavista

"No quiero que a mi hijo le pase lo que pasó a Víctor Hugo": madre de preso político en Venezuela

Bandera de Cuba / Sissi Abascal Zamora, exprisionera política cubana del movimiento Damas de Blanco -Fotos: EFE / X
Dictadura en Cuba

"Seguiré alzando mi voz hasta que llegue el día en que Cuba sea libre": Sissi Abascal Zamora del movimiento Damas de Blanco desde Miami tras ser excarcelada por el régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping,. (AFP)
China y Estados Unidos

"Hemos cerrado algunos acuerdos comerciales fantásticos": Trump tras fin de cumbre de dos días con Xi Jinping en la que hablaron de Taiwán e Irán

Más de Actualidad

Ver más
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping,. (AFP)
China y Estados Unidos

"Hemos cerrado algunos acuerdos comerciales fantásticos": Trump tras fin de cumbre de dos días con Xi Jinping en la que hablaron de Taiwán e Irán

Alto mando militar del régimen de Venezuela presenta foto oficial de Delcy Rodríguez como "Comandante en Jefe de la FANB" - Fotos: X
Dictadura en Venezuela

Ministerio de Defensa de la dictadura venezolana presenta fotografía oficial de Delcy Rodríguez como "Comandante en Jefe de la FANB"

María Corina Machado (EFE)
Presos políticos en Venezuela

María Corina Machado convoca movilizaciones en Venezuela por la libertad de los presos políticos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping,. (AFP)
China y Estados Unidos

"Hemos cerrado algunos acuerdos comerciales fantásticos": Trump tras fin de cumbre de dos días con Xi Jinping en la que hablaron de Taiwán e Irán

Alto mando militar del régimen de Venezuela presenta foto oficial de Delcy Rodríguez como "Comandante en Jefe de la FANB" - Fotos: X
Dictadura en Venezuela

Ministerio de Defensa de la dictadura venezolana presenta fotografía oficial de Delcy Rodríguez como "Comandante en Jefe de la FANB"

María Corina Machado (EFE)
Presos políticos en Venezuela

María Corina Machado convoca movilizaciones en Venezuela por la libertad de los presos políticos

Foto de referencia
Cuba

"Hay un claro incremento de acciones de inteligencia de EE. UU. en las aguas y las costas de Cuba”: Jesús Romero

Celda en una cárcel - Foto de referencia: Pexels
Costa de Marfil

Exfutbolista africano es condenado a prisión por violación y deberá pagar una suma de dinero a la víctima

Scott Bessent, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos amenaza con sanciones a empresas vinculadas a aerolíneas de Irán

Selección Irán - EFE
Mundial 2026

El presidente de la FIFA confirma la participación de Irán en el Mundial de 2026: "Jugará en Estados Unidos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre