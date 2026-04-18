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Sábado, 18 de abril de 2026
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María Corina Machado

María Corina Machado exige elecciones en Venezuela y dice que quienes se oponen le tienen "miedo al pueblo": "No nos van a sacar de ese propósito"

abril 18, 2026
Por: Redacción NTN24
La líder democrática en una conferencia de prensa desde Madrid habló también del objetivo de su regreso a Venezuela.

La líder democrática y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofreció este sábado una conferencia de prensa desde Madrid en medio de un encuentro denominado ‘A la venezolana’.

Machado enfatizó en la necesidad de que haya elecciones en Venezuela como parte de una esperada transición hacia la democracia tras la captura de Nicolás Maduro.

“Quiero transmitir un mensaje al mundo entero en nombre de todos los venezolanos: y es darles la absoluta seguridad de que la garantía de la estabilidad y la paz en Venezuela son elecciones limpias y libres”, expresó la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

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Machado afirmó que esa “es la garantía para que podamos avanzar en una transición ordenada, que permita construir pilares sólidos, democrático, éticos y fraternos para que puedan volver los millones de venezolanos que han sido forzados a dejar su país”.

“Quiero asegurarles que no hay una sociedad en todo el mundo que esté tan unida, tan decidida, tan preparada y tan organizada para avanzar a la democracia como la sociedad venezolana, y esto ha sido producto de enfrentar 27 años una tiranía brutal”, manifestó.

La líder democrática aseguró que “hay algunos actores o fuerzas que buscan desesperadamente excusas, maniobras, para impedir que avance el proceso electoral en Venezuela”.

“Es sorprendente porque eran los mismos actores que cuando en Venezuela tenían lugar elecciones fraudulentas, insistían en que había que acudir a como diera lugar y nos llamaban a nosotros abstencionistas porque exigíamos que existieran garantías para que el voto eligiera”, lamentó.

En ese sentido expresó que "quienes insisten en pretender impedir este proceso electoral están, por el contrario, favoreciendo la inestabilidad en el país, porque Delcy Rodríguez representa el caos, la violencia y su régimen representan el terror”. "Miedo le tienen es al pueblo, miedo le tienen a la gente los que quieren aferrarse al poder a la fuerza, pero no lo van a lograr".

“Nosotros representamos a la sociedad venezolana que quiere avanzar en paz hacia la democracia y la libertad. Y la manera de garantizar esto es escuchando al pueblo, que la sociedad se exprese", sostuvo.

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Se refirió además sobre su regreso a Venezuela. “Es precisamente para garantizar que toda esta angustia, todas estas ansias legítimas y justas por democracia y libertad, las canalicemos de manera cívica y organizada alrededor de un proceso electoral”.

En medio del encuentro se vivió un emocionante momento cuando Machado se encontró con Catalina Ramos y Juan Freitas, quienes fueron presos políticos del régimen venezolano bajo la tiranía de Maduro.

Machado abrazó a los exprisioneros políticos en un instante en el que hubo lágrimas y sonrisas de alegrías.

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