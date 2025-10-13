NTN24
Lunes, 13 de octubre de 2025
Rehenes

Así quedó registrado el momento en el que ciudadano colombo-israelí logró comunicarse con su familia minutos antes de su liberación

octubre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
El colombo-israelí Elkana Bohbot, liberado por Hamás - Foto AFP
Bohbot, de 36 años, hace parte de los 20 rehenes israelíes liberados por Hamás después de permanecer dos años en la Franja de Gaza.

El colombo-israelí Elkana Bohbot, secuestrado durante el festival Nova el 7 de octubre de 2023, fue liberado este lunes como parte del acuerdo de cese al fuego entre Hamás e Israel.

Previo a su salida de Gaza, Elkana logró comunicarse con su familia por videollamada, un momento que reflejó la emoción de su esposa, Rebecca González, una israelí de origen colombiano, quien gritó entre lágrimas: “Te amo, mi amor”.

Elkana Bohbot era uno de los productores del festival Nova, junto con sus amigos de infancia Michael y Osher Waknin, masacrados el 7 de octubre junto a cerca de 370 personas en esta fiesta de música tecno.

El día del ataque de Hamás se difundió un video en el que se le ve esposado y herido en el rostro, mientras es conducido por sus secuestradores.

Bohbot está casado con una israelí de origen colombiano, Rebecca González. Padre de un niño pequeño, vivía cerca de Jerusalén. El presidente Gustavo Petro le concedió la nacionalidad colombiana en noviembre de 2023.

Su esposa dijo en febrero de este año que recibió una "prueba de vida" de parte de Ohad Ben Ami, quien fue liberado de su cautiverio el 8 de febrero y pasó varios meses con Bohbot en Gaza.

Antes de su secuestro, Bohbot tenía el proyecto de abrir una tienda de helados en Tel Aviv, según sus padres.

El rehén apareció en mayo en un video difundido por Hamás, en compañía de Yosef Haim Ohana. Elkana Bohbot se muestra silencioso, visiblemente debilitado y tumbado bajo una manta.

En el video se ve Bohbot hablando en hebreo y levantando las manos varias veces en señal de desesperación, pidiendo ser liberado.

"Por segunda vez, soy el prisionero 22, quiero informarle al primer ministro israelí que fui yo quien pidió grabar este video, Hamás no me lo pidió", dice a gritos.

"Esta no es una guerra psicológica, la verdadera guerra psicológica es despertarme sin ver a mi hijo y a mi esposa, eso hace que mi salud no esté bien”, asegura, a punto de romper en llanto y mientras golpea su cabeza en evidente desespero.

"Quiero salir de aquí, me estoy sofocando, quiero salir de aquí", asevera, y luego rompe en llanto mientras repite que necesita ayuda.

Tras su liberación, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió la noticia. "Ya Elkana Bohbot está con la Cruz Roja camino a Israel. Qué florezca la felicidad de Elkana, su esposa y su hijo”, informó.

