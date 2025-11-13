La reacción de Shakira tras sufrir percance durante uno de sus conciertos

La cantante colombiana Shakira, quien sigue haciendo historia con su gira musical ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, sufrió un inesperado percance en medio de una de sus presentaciones.

La artista sufrió una pequeña lesión en la mano mientras interpretaba sus canciones, según quedó registrado en varios videos que rondan las redes sociales.

Sin perder el ritmo de la música ni borrar la sonrisa de su rostro, la barranquillera quitó el objeto que había provocado la herida.

Pese al incidente, Shakira manejó la situación y continuó con su show, demostrando así su profesionalismo.

Este no es el primer incidente que enfrenta la artista, en el mes de mayo, Shakira sufrió una inesperada caída durante una de sus presentaciones en Montreal.

El incidente ocurrió cuando la barranquillera interpretaba su éxito "Whenever, Wherever", conocido en español como "Suerte".

En ese momento, Shakira, quien se encontraba bailando en el escenario, perdió el control y terminó en el suelo de la tarima.

El pequeño resbalón en el escenario se volvió viral en redes sociales no solo por lo sorpresivo que fue sino también por la manera en la que Shakira reaccionó ante la situación.

Gracias a su experiencia y capacidad de improvisar, Shakira se levantó de inmediato demostrando su profesionalismo, según se pudo observar en varios de los videos.

Pues la cantante disimuló la caída con una sonrisa y, sin perder el ritmo, continuó bailando e interpretando sus éxitos.

Ante el percance, Shakira recibió comentarios positivos por parte de sus seguidores, quienes recalcaron su admiración por su elegancia y estilo al intentar disimular la caída.

"Siempre se cae y se levanta con una sonrisa"; "Esa es Shakira, la reina que sigue adelante"; "Reina que se levanta perfecta"; "Reina que se levanta perfecta"; "Elegante ante las caídas nuestra", fueron algunos de los comentarios.

El incidente refuerza la imagen de Shakira como una artista comprometida y destaca el mensaje de empoderamiento y resiliencia que ha definido su carrera y que ahora inspira su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".