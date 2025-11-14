NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Atentado

Senador colombiano denunció que sufrió atentado contra su vida y que su camioneta recibió al menos seis impactos de bala

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Imágenes de atentado al senador colombiano Temistocles Ortega. (Cuenta en X del senador Temistocles Ortega)
El senador colombiano Temistocles Ortega denunció este viernes en la madrugada que fue víctima de un atentado contra su vida mientras se movilizaba en su camioneta de Cali a Popayán.

“En el sitio El Túnel a esta hora antes de Popayán fuimos atacados con por delincuentes con armas largas y cortadas que se movilizaban en dos carros -uno delante y otro atrás-, el vehículo recibió 6 impactos”, escribió el senador en sus redes sociales.

Ortega mencionó que logró escapar “gracias a la pericia y valentía del conductor de la UNP (Unidad Nacional de Prevención) y el escolta de Policía nacional que se llevaron el carro por delante”.

“Fuimos perseguidos hasta la entrada de Popayán, pero el conductor impidió que nos alcanzaran. Salimos por fortuna todos ilesos. A la UNP he pedido personalmente reforzar el esquema, no lo han hecho. Muy difícil la situación de inseguridad del Cauca”, lamentó el congresista.

El senador compartió imágenes, en su cuenta en X, del estado en el que quedó el automóvil tras los disparos.

Las fotos muestran unas ventanas de la camioneta con varios impactos de bala. También se ve la huella del choque que el senador describe en una de las luces frontales del vehículo.

Varias personas reaccionaron con mensajes de solidaridad a la publicación del senador. “Reciba toda nuestra solidaridad apreciado Temístocles, que la Vida prevalezca y que su indeclinable compromiso con la Paz y la Democracia siga guiando al Cauca y Colombia”, escribió, por ejemplo, Jaime Navarro, secretario general del partido Alianza Verde Colombia.

“Solidaridad estimado Tito, y muy delicado lo que denuncias. Señor ministro de Defensa, se debe actuar ya y con contundencia”, comentó por su parte Luis Fernando Velasco, exministro del Interior de Colombia.

Temístocles Ortega asumió la curul en el Senado en febrero pasado como reemplazo de David Luna Sánchez, quien renunció para dedicarse a su campaña presidencial de cara a las elecciones de 2026.

