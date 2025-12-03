NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Narcotráfico

Cancillería de Colombia dice que recibe "con gran preocupación" las palabras del presidente de Estados Unidos sobre ataques militares

diciembre 3, 2025
Por: Saúl Montes
Donald Trump - EFE
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó las palabras del presidente estadounidense Donald Trump, quien abrió la posibilidad de realizar acciones militares en Colombia en su lucha contra el narcotráfico.

La Cancillería colombiana se pronunció ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donal Trump, quien aseguró que "muy pronto" comenzarán ataques por tierra contra organizaciones del narcotráfico e hizo mención a Colombia.

“En Colombia tienen plantas de producción de cocaína que luego venden en Estados Unidos. Cualquiera que esté produciendo drogas para nuestro país está sujete a ataques, no solo Venezuela”, afirmó Trump abriendo la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia en su lucha contra el narcotráfico en la región.

Mediante un comunicado, la Cancillería colombiana aseguró que recibe "con gran preocupación" las palabras del mandatario norteamericano, cuya Administración adelanta un despliegue militar en aguas internacionales contra carteles de la droga cerca de Venezuela.

“Colombia continúa con el indeclinable compromiso de la lucha contra el narcotráfico, abordando el problema de manera integral, equilibrada, multidisciplinaria y con base en evidencias, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales, de acuerdo con el principio de responsabilidad común y compartida”, añadió el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano en el texto.

El Gobierno de Colombia rechazó, además, cualquier amenaza de agresión externa que vulnere la dignidad, la integridad del territorio y la soberanía del pueblo colombiano.

“Hacemos un llamado urgente a la fraternidad entre América Latina y el Caribe para que como pueblos hermanos latinoamericanos prevalezca la unión ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía”, concluyó.

Desde hace varias semanas, el Gobierno del presidente Trump adelanta operaciones militares contra el narcotráfico en aguas internacionales, tanto en el Caribe como el Pacífico, para combatir carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

Trump ordenó desplegar una serie de activos militares en el Caribe, insistiendo en que se trata exclusivamente de operaciones antinarcóticos, contrario a lo que dice el régimen de Venezuela que denuncia un pretexto para sacar a Maduro del poder.

