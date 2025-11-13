NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Perú

Justicia peruana investiga a leyenda del fútbol que conquistó la Copa del Mundo por presunta estafa

noviembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
La Fiscalía del Perú ha abierto un expediente al exfutbolista por "captar inversiones de hasta 600.000 dólares de manera fraudulenta".

Una leyenda del fútbol mundial enfrenta una grave acusación en Perú, donde la Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación en su contra por presunto fraude.

Se trata del histórico jugador español Andrés Iniesta, que, según una denuncia citada por medios locales de la nación andina, habría participado a través de sus empresas en un esquema que habría timado a empresarios peruanos por una suma cercana a los 518.000 euros (unos 600.000 dólares).

En esa línea, la Fiscalía del Perú ha abierto un expediente al exfutbolista por “captar inversiones de hasta 600.000 dólares de manera fraudulenta”.

Fuentes que siguen el caso, informan que el conglomerado empresarial vinculado a Iniesta, habría organizado varios proyectos de entretenimiento en Perú que nunca llegaron a concretarse.

Entre los eventos anunciados figuraban: un partido amistoso internacional, un festival de K-pop y un encuentro de leyendas del fútbol.

El espectáculo que supuestamente si se llevó a cabo fue el ‘Upa Upa Fest’ (celebración del 20 aniversario de la victoria del Club Cienciano en la Copa Sudamericana), pero, al parecer, dejó fuertes pérdidas económicas.

Allegados al exfutbolista manifiestan, por su parte, que Iniesta se encuentra “afectado” por la situación.

Alegan, a su vez, habría que el exfutbolista de ‘La Roja’ y el FC Barcelona, habría sido “mal asesorado” por personas de su entorno empresarial, lo que también perjudicó a terceros.

Aunque el exjugador aún no ha emitido un comunicado oficial, se informó que una de las compañías involucradas se encuentra actualmente en “proceso de liquidación”.

Los representantes legales del ex mediocampista insisten en que “Iniesta no participó directamente en las decisiones operativas ni en la gestión de los fondos”.

Andrés Iniesta, es un exfutbolista español, considerado una de las mayores leyendas del balompié de la nación ibérica.

Se retiró a los 40 años en octubre de 2024 tras finalizar su carrera profesional en el Emirates Club. Es especialmente recordado por su rol clave en la selección española que ganó la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, con un tanto decisivo en la final.

En su palmarés, el apodado cariñosamente por sus fanáticos, y excompañeros como ‘Don Andrés, también cuenta con dos Eurocopas, ediciones 2008 y 2012, respectivamente.

