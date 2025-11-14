NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Fútbol

Utilero de Guatemala llora tras la eliminación de su selección de la próxima cita mundialista

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Utilero llora por la eliminación de Guatemala del Mundial EFE
Utilero llora por la eliminación de Guatemala del Mundial EFE
Guatemala se quedó sin chances de clasificar luego de caer derrotado con Panamá y ahora deberá pensar en el próximo mundial.

Panamá ganó 3-2 en su visita a Guatemala, con goles de Cecilio Waterman (30', 44') y José Fajardo (78), mientras que para los chapines descontaron Arquímides Ordoñez (69') y Rudy Muñoz (72'), y lo eliminó del Mundial en un duelo disputado en el Estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala.

La cita estuvo marcada por los incidentes provocados en la víspera por un grupo de aficionados locales, que recibieron a la selección canalera en el aeropuerto con insultos, petardos y una pancarta con el lema "panameños HDP".

o

Los hechos provocaron que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, exigiera a través de una llamada telefónica a su par guatemalteco, Bernardo Arévalo, que garantizara la seguridad del equipo y la afición panameña desplazada a territorio chapín.

En lo meramente deportivo, Panamá inició con algunas dudas pero superó la presión de su rival con un fútbol directo en busca de sus delanteros.

Con sendos latigazos de pierna derecha, Waterman marcó por partida doble para los panameños en el último tramo de la primera parte.

En la segunda mitad, Guatemala le metió intensidad y Ordoñez acortó distancias con un remate a boca de gol tras una mala salida del arquero Orlando Mosquera.

o

Tres minutos después, los guatemaltecos metieron el miedo a los panameños con el empate a 2, cuando el VAR dio por bueno el gol de Muñoz, que el árbitro había anulado por fuera de juego.

La ilusión duró poco para los guatemaltecos, el tiempo que tardó Fajardo en anotar con su pierna derecha en un contragolpe para salvar los papeles y asegurar la victoria.

Tras la eliminación, se viralizó el video del utilero de la selección de Guatemala, Óscar Hernández, llorando mientras recogía los balones de la cancha, esto debido a que los chapines se quedaron sin opciones de ir al Mundial 2026.

A falta de una jornada, a disputarse el próximo martes, Surinam y Panamá lideran el Grupo A con 9 puntos, aunque los caribeños están en primer lugar por diferencia de goles. Les siguen en la tabla Guatemala con 5 unidades y El Salvador con 3, ya sin opción.

Surinam y Panamá se jugarán su pase directo al Mundial de Norteamerica 2026 en la última fecha de la eliminatoria de Concacaf, tras vencer este jueves respectivamente a El Salvador y Guatemala.

Fútbol

Mundial 2026

Guatemala

Concacaf

