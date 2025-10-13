"La larga y dolorosa pesadilla ha terminado al fin": Donald Trump ante el Parlamento de Israel tras la liberación de rehenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes en el Parlamento israelí que se terminó la "larga y dolorosa pesadilla" de los dos años de guerra en Gaza.

"Desde el 7 de octubre hasta esta semana, Israel ha sido un país en guerra, y ha sufrido dificultades que sólo puede aguantar un pueblo orgulloso y fiel", afirmó.

"Hace años que muchas familias de esta tierra no han tenido un solo día de auténtica paz (...) la larga y dolorosa pesadilla ha terminado al fin", añadió el mandatario republicano.

En un discurso ante el Parlamento israelí, Trump aseguró que el pacto entre el Estado Israel y Hamás "no es solo el fin de una guerra", sino "el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio".

Además, agradeció por la unión para lograr la paz. "Permítanme también expresar mi profundo agradecimiento a todas las naciones del mundo árabe y musulmán que se unieron para presionar a Hamás para que liberara a los rehenes y los enviara a casa", declaró Trump ante el parlamento israelí.

VEA TAMBIÉN Ellos son los 20 rehenes israelíes liberados con vida tras cese al fuego entre Israel y Hamás o

"Recibimos mucha ayuda, mucha ayuda de mucha gente que ni se imaginarían, y quiero agradecerles enormemente por ello. Es un triunfo increíble para Israel y el mundo que todas estas naciones trabajen juntas como socios en la paz".

En medio de su discurso, también pidió el lunes el indulto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien enfrenta múltiples procesos judiciales acusado de corrupción.

"Oiga, tengo una idea. Señor presidente (Isaac Herzog), ¿por qué no le concede el indulto?", dijo Trump durante un discurso ante el parlamento israelí.

"Por cierto, eso no estaba en el discurso, como probablemente ya saben. Pero resulta que me cae bien este caballero, y me parece que tiene mucho sentido, ¿saben?".

Asimismo, declaró su deseo de un acuerdo de paz con Irán, después de que Estados Unidos se uniera a Israel en el ataque a las instalaciones nucleares de la república islámica durante una breve guerra a principios de este año.

VEA TAMBIÉN Los primeros siete rehenes liberados por el grupo terrorista Hamás llegan a Israel o

"Lo consiguieron de un lado y del otro, y sería fantástico si pudiéramos llegar a un acuerdo de paz con ellos", dijo Trump sobre Irán, un aliado clave del grupo militante palestino Hamás, durante un discurso ante el parlamento israelí.

"¿Les gustaría? ¿No sería genial? Creo que sí. Porque creo que quieren", dijo.