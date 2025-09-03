NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Metro de Bogotá

Así reaccionaron los sistemas metro de otras ciudades del mundo a la llegada del primer tren del Metro de Bogotá

septiembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Metro de Bogotá - Foto por Alcaldía Mayor de Bogotá
Metro de Bogotá - Foto por Alcaldía Mayor de Bogotá
Mediante las redes sociales, las compañías encargadas de la administración de los sistemas de transporte reaccionaron al hito.

El 2 de septiembre de 2025 llegó a Cartagena de Indias, Colombia, el primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá, tras un largo viaje de un mes desde el puerto de Qingdao, China.

La llegada del tren, compuesto por seis vagones, marca un importante hito para la capital de Colombia luego de que en 1942 (hace 83 años) se hablara de la necesidad de un sistema metro para Bogotá, según afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

o

Ante tal hecho, sistemas de metro de diferentes ciudades del mundo como Los Ángeles, Madrid, Quito y San Francisco felicitaron a Bogotá por la llegada de su primer tren de la Línea 1.

Mediante las redes sociales, las compañías encargadas de la administración de los sistemas de transporte desearon a la capital colombiana éxitos con el proyecto, que llegó a un avance general del 62,18 % en agosto, según la Alcaldía Distrital de Bogotá.

"¡Enhorabuena! Comienza el futuro!", escribió el Metro de Madrid, España, a través de un mensaje en la red social X.

En esa misma línea, el Metro de Santo Domingo, en República Dominicana, destacó el avance del proyecto para la movilidad de la ciudad y escribió: "¡Enhorabuena, Metro de Bogotá! ¡Felicidades por este gran avance en la movilidad y el desarrollo del país!".

El Metro de Los Ángeles, California, Estados Unidos, manifestó su alegría por la llegada del tren al país: "¡Muchísimas felicidades, amigos! Estamos muy contentos por ustedes, no cabe duda que será todo un éxito", comentó.

o

Otro metro estadounidense que envió un cálido mensaje fue el de la ciudad de Fran Francisco: "¡Qué bien! ¡Felicidades por un gran logro en tu proyecto!".

Finalmente, los sistemas metro de ciudades como Londres (Inglaterra) y Quito (Ecuador) también se sumaron con mensajes hacia Bogotá.

"Felicitaciones Metro de Bogotá. Este 2 de septiembre Bogotá recibe su primer tren de la Línea 1, un compa de acero que viajó desde China para hacer realidad un sueño esperado por décadas. Porque los sueños se cumplen con constancia, y los rieles traen futuro para la ciudad", escribió el metro de Quito.

Mientras que Londres comentó: "Woohoo! Beautiful train, Bogotá!", que al idioma español traduce: "¡Guau! ¡Qué bonito tren, Bogotá!".

Se espera que a Colombia sigan llegando más trenes, de los 30 que hacen parte de la Línea 1.

.
Donald Trump

Donald Trump revela video del ataque de Estados Unidos a un barco cargado de drogas que partió de territorio venezolano

Donald Trump en el Despacho Oval (AFP)
Narcotráfico

¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Donald Turmp, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump confirma que Estados Unidos atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela

Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

Expectativa en Latinoamérica por llegada del secretario de Estado, Marco Rubio: esta es su agenda en los países que visitará

Daniel Ortega, cabeza del régimen de Nicaragua (AFP)
Nicaragua

"Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecir al régimen": analistas sobre casos de opositores que permanecen encarcelados en Nicaragua

