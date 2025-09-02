NTN24
Martes, 02 de septiembre de 2025
Bogotá

Primer tren del metro de Bogotá ya está en Colombia: revelan las primeras imágenes de su llegada, tras 30 días en el mar, a Cartagena

septiembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Metro de Bogotá - Foto AFP
El primer tren de la línea 1 del Metro de Bogotá salió del puerto de Qingdao, en China, el pasado 3 de agosto y llegó a Cartagena 30 días después.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció este lunes que el primer tren del metro de Bogotá ya está en Colombia.

“El primer tren del metro de Bogotá está en Colombia. El barco ya llegó al puerto”, informó a través de su cuenta de X.

Tras su llegada tendrá que viajar por tierra hasta Bogotá en donde será unificado para iniciar pruebas en el 2026.

En total serán 30 trenes, cada uno con seis vagones, y con capacidad total para 1.800 pasajeros. La Línea 1 del metro entrará en funcionamiento en el año 2028, según el cronograma.

En la página de la alcaldía indican que en un bus biarticulado de Transmilenio caben aproximadamente 260 personas, lo que significa que cada tren abarcaría la capacidad de casi 7 biarticulados.

El proyecto, cuya construcción comenzó en octubre de 2020, constará en total de 5 líneas, según el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

La segunda línea se encuentra en licitación y se espera que se adjudique para noviembre de este año.

En un video compartido por el alcalde de la ciudad se observa la primera estación que llevaría por nombre "Avenida Guayacanes" y que estaría conectada desde la localidad de Bosa.

Más adelante se puede apreciar la segunda estación por donde actualmente está ubicado el Portal Américas de Transmilenio.

En el siguiente corte del clip la toma se ubica sobre la Avenida Primero de Mayo en el sector del Hospital de Kennedy y donde está en construcción la cuarta estación.

La siguiente estación que se puede apreciar es el número 6 ubicada cerca de la Avenida Boyacá y al centro comercial Plaza de las Américas.

Luego se muestra el sector de la estación "Sena NQS", en el límite de las localidades de Puente Aranda y Antonio Nariño al sur de la capital, seguido por el viaducto ‘Calle 8 Sur’.

La última toma que registró la cámara aérea desde lo que parece ser un dron, es la del sector del Centro Internacional. Allí estaría ubicada la que sería la estación 12 que limitaría las localidades de Los Mártires y Santa Fe.

