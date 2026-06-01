Así reaccionaron María Corina Machado, el Departamento de Estado de EE. UU. y líderes políticos tras conocerse los resultados de las elecciones en Colombia

Varios líderes mundiales se pronunciaron luego de que se conocieran los resultados de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el domingo en Colombia en la que los candidatos Abelardo de la Espriella, con el 43,7% de los votos, e Iván Cepeda, con el 40,9%, avanzaron a una segunda vuelta.

Entre quienes reaccionaron a los comicios se encuentran la ganadora del Premio Nobel de Paz María Corina Machado y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Mis felicitaciones al pueblo colombiano por una ejemplar jornada electoral y al ganador de la misma, Abelardo de la Espriella, a quien deseo mucho éxito en la próxima etapa”, expresó Machado en un mensaje publicado en X.

La líder democrática aseveró que confía en que “este proceso fortalecerá las instituciones democráticas de Colombia e impulsará su crecimiento económico y su seguridad”.

“Los venezolanos necesitamos una Colombia fuerte y unida para juntos desmontar las redes criminales y el comunismo que tanto dolor y miseria han traído a nuestra gente”, aseveró Machado

La ganadora del Premio Nobel además envió su “reconocimiento a Paloma Valencia, al presidente Álvaro Uribe Vélez y a todos los colombianos que han abrazado la causa venezolana. Colombia y Venezuela tendrán Paz y Libertad”, expresó.

El Departamento de Estado de Estados Unido indicó, a su turno y tras conocerse los resultados, que esta elección “es una decisión del pueblo colombiano”. “Estados Unidos apoya el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente a los líderes de su país”.

“Estados Unidos se complació en unirse a otras misiones internacionales para observar la sólida y resiliente democracia de Colombia en acción. Estamos orgullosos de nuestra amistad de más de 200 años con Colombia”, indicó el Departamento.

El presidente argentino, Javier Milei, reaccionó tan pronto como se conocieron los resultados que favorecieron a De la Espriella.

“Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral”, expresó.

Para Milei este resultado “refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”.

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“De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Viva la libertad carajo”, afirmó en X.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, se pronunció por su parte con un mensaje de felicitación a Abelardo de la Espriella.

“Felicidades, Abelardo de la Espriella por una gran victoria. Lamentablemente, ser mal perdedor es algo contagioso. Correa logró contagiar a otros de la región. Éxitos en la segunda vuelta. El pueblo colombiano necesita un cambio real”, afirmó.

Las votaciones de segunda vuelta en Colombia tendrán lugar el próximo domingo 21 de junio.