Este es el comandante iraní buscado por Interpol que ahora dirige la respuesta del régimen: “No se puede llegar a un acuerdo sin su aprobación”

El general de la brigada Ahmad Shah Cheraghi, más conocido como Ahmad Vahidi, comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), asumió el cargo tras el fallecimiento de su predecesor, Mohammad Pakpour, en la operación militar de Estados Unidos e Israel contra e régimen el 28 de febrero.

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“Es influyente, pero forma parte de un sistema”, aseguró Ali Vaez, director del proyecto sobre Irán del International Crisis Group. “Las decisiones se toman por consenso y, sin duda, Vahidi tiene una voz muy influyente”, determinó.

En las actuales negociaciones sobre el conflicto militar en Irán, el comandante iraní, sancionado por los Estados Unidos y buscado por la Interpol, es el encargado de definir los futuros movimientos de Teherán.

Sus sanciones provienen por su papel en la represión de las protestas internas, y es buscado por la Interpol por su presunta participación en un atentado con bomba en Argentina hace tres décadas.

Ahora, bajo el liderazgo de Vahidi, la Guardia Revolucionaria ha bloqueado el tráfico en el puesto de control petrolero más importante del mundo (el estrecho de Ormuz).

En declaraciones con el medio CNN, Danny Citrinowicz, exjefe de la rama iraní de la inteligencia militar de Israel, dijo que Vahidi es un hombre “muy dominante” y “radical”, fuertemente comprometido con los principios de la Revolución Islámica.

“No se puede llegar a un acuerdo sin su aprobación”, recalcó Citrinowicz. “Él es de los que dicen que si no conseguimos lo que queremos, si Trump quiere volver a la guerra, bienvenido sea”.

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En esa misma línea, de acuerdo con fuentes, Vahidi es un experto en inteligencia y operaciones encubiertas, se le considera el rostro de un régimen que prefiere la confrontación total en lugar de la diplomacia o el pragmatismo.

Su desempeño como Ministro de Interior y Ministro de Defensa, le otorga un control sobre el aparato de seguridad interna y exterior en Irán, según DW.