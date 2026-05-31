"No vamos a permitir que se roben la voluntad del pueblo; estoy listo para la batalla final": Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia

Este domingo 31 de mayo en las elecciones de Colombia el abogado Abelardo de la Espriella sorprendió con una imponente votación en primera vuelta.

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Al Gran Malecón de Barranquilla, el candidato por el movimiento Defensores de la Patria, llegó en una embarcación.

Arriba de una tarima con gran producción, y portando la camiseta de la selección de Colombia, de la Espriella afirmó: "No vamos a permitir que se roben la voluntad del pueblo. Comunidad internacional, pongan sus ojos en Colombia. El golpista de Petro, como lo ha hecho desde hace años, quiere perpetuarse en el poder con su marioneta, el impedido de Cepeda, quiere sacar a sus violentos e incendiar Colombia, vamos a defender la patria".

También manifestó: "Que los Estados Unidos y los países democráticos vigilen, yo seré un guerrero, me haré matar por Colombia... Este premio lo recibo con toda humildad, mi intento no ha sido en vano en la defensa de la democracia... 10 millones le pusieron la raya al tigre. Compatriotas, estoy listo para la batalla final, la patria milagro y su manada vencerán".

"La historia definitiva la vamos a escribir el 21 de junio para refrendar al pueblo de Colombia y para derrotar a Petro y al bandido de Cepeda... Gracias colombianos en el exterior, a mi equipo de seguridad y de trabajo. Dimos un paso más, sin partidos, sin politiqueros, no puedo seguir sin reconocer a la doctora Paloma Valencia, merece todo nuestro respeto y admiración, ha luchado por la democracia", prosiguió.

Además, dijo: "Agradecer a Dios, a nuestro señor Jesucristo. Iván Cepeda es un aliado del narco-terrorismo, un bandido. Ya no hay matices, no hay espacio para la diferencia, en esta batalla tenemos que estar unidos, es una batalla que no vamos a perder y vamos a derrocar al comunismo. Colombia está decidida a revertir el daño ocasionado por Petro. Colombia necesita recobrar su sitema de salud, de seguridad".

"No esconde su relación con los criminales (Cepeda), no ha hecho nada, sino vivir del Estado por 20 años... Se fortalece con el dolor de las víctimas para hacer política... Solo usa el nombre del expresidente Uribe para hacerse un nombre... Es un hombre que no para de estar diciendo mentiras todos los días. Colombianos, contrario a lo que hemos vivido por siglos, en mí encontrarán un hombre que defiende la ley. Cepeda está orgulloso de haber sido amigo de Chávez, de Maduro, de los Castro, nunca ha creado un puesto de trabajo, viviendo de la teta del Estado, pretende acabar con la Constitución, su única propuesta es la constituyente para atornillarse en el poder", complementó.

Con el 99.9% de las mesas informadas (23.961.059), De la Espriella sacó el 43.7% lo que se traduce en 10.351.548 votos.

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Por su parte, el candidato del oficialismo, el izquierdista Iván Cepeda, obtuvo el 40.9% lo que comprende a 9.683.876 de sufragios.

En tercer lugar, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, obtuvo el 6.9%, es decir, 1.638.876 de votos.

En el cuarto lugar quedó el experimentado político Sergio Fajardo, quien logró el respaldo del 4.2% (1.008.321 de votos).

El Artículo 190 de la Constitución Política de Colombia establece que para elegir presidente se requiere la mitad más uno de los votos, algo que no sucedió este 31 de mayo. Por ende, De la Espriella y Cepeda se medirán en la urnas electorales el próximo domingo 21 de junio.

Una vez definida la segunda vuelta, el sucesor de Gustavo Petro tomará posesión de la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026, fecha en la que iniciará el nuevo período gubernamental (2026-2030).