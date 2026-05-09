Kevin Flórez, Zaider y La Factoría encabezarán El Champetiza Fest 2026 en Bogotá

La capital colombiana se alista para recibir uno de los eventos musicales y culturales más importantes del año, se trata de El Champetiza Fest Vol. 3, festival que se celebrará el próximo 23 de mayo de 2026 en el Centro de Eventos Autopista Norte, en Bogotá.

Consolidado como uno de los encuentros más relevantes de la champeta en Colombia, el festival busca exaltar este género nacido en la región Caribe y proyectarlo a nivel nacional e internacional a través de una experiencia que combinará música en vivo, cultura y una puesta en escena de gran formato.

El evento contará con la participación de reconocidos artistas de la champeta y la escena urbana como Luister La Voz, Zaider, Kevin Flórez, Lion Fiah, Jader Tremendo, Criss y Ronny, Totoy El Frío, Los de la Piña y La Factoría, además de DJs nacionales e internacionales.

Los organizadores señalaron que el festival se ha convertido en una plataforma para fortalecer el crecimiento de la champeta y posicionarla dentro del circuito global de la música urbana.

Gracias a su producción y propuesta artística, Bogotá se transformará por una noche en el epicentro de uno de los sonidos más representativos del Caribe contemporáneo, reuniendo a miles de asistentes en torno a la cultura, el baile y la música.

Asimismo, se espera la asistencia de más de 6.000 personas, consolidando al Champetiza Fest como uno de los eventos más destacados del calendario de entretenimiento.