Este es el futbolista "menos conocido" del Mundial que saltó a la fama luego de que un influencer latinoamericano promoviera sus redes

El futbolista "menos conocido" de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, según la consideración de un influencer latinoamericano, saltó a la fama después de que la misma figura digital promoviera sus redes en sus espacios.

Se trata del defensa neozelandés Tim Payne, cuyo perfil en redes sociales colapsó en los últimos días después de que el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como "elscarso", decidiera que era el jugador "menos conocido" de la Copa Mundial.

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En Instagram y TikTok, Scarsini publicó un video en el que animaba a su audiencia a dar "me gusta", comentar y seguir la cuenta del defensa del Wellington Phoenix y de los All Whites, apodo de la selección de Nueva Zelanda.

En cuestión de un par de días, la cuenta de Instagram de Payne pasó de 4.715 seguidores a más de un millón, y superó a otras personalidades como el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, a la estrella de rugby de los All Blacks Ardie Savea y al propio Scarsini.

"Me preguntaba por qué mis redes estaban explotando y encontré tu publicación, hermano", dijo Payne en un mensaje a Scarsini, con quien se mostró agradecido: "¡Gracias por el cariño! Gracias, hermano".

Payne, cabe recordar, fue noticia en 2020, durante la pandemia del COVID-19, cuando rompió la cuarentena en Australia y fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol por llevarse un carro de golf para dar una vuelta con un compañero de equipo.

Posteriormente, fue multado con 700 dólares australianos (498 dólares de Estados Unidos) por un tribunal de Sídney, según reportes de la prensa local en ese momento.

El versátil jugador de 32 años ha mantenido un perfil relativamente bajo desde entonces y buscará aumentar sus ya 50 internacionalidades con Nueva Zelanda en esta Copa Mundial, luego de haber sido convocado por el entrenador inglés Darren Bazeley para el torneo.

Nueva Zelanda, la selección con peor clasificación del Mundial según el ranking FIFA, abre su campaña contra Irán en Los Ángeles el 15 de junio y también se enfrentará a Egipto y Bélgica en el Grupo G.

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Aunque la participación de la selección de Irán estaba en duda luego de los ataques iniciados por Estados Unidos contra el régimen de ese país para intentar frenar su programa nuclear, la FIFA ha reafirmado en repetidas ocasiones que los iraníes disputarán la máxima cita sin novedades.