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Viernes, 29 de mayo de 2026
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Régimen cubano

Empresario y aspirante al Congreso de EE. UU. asegura que se reunió en La Habana con el nieto de Raúl Castro: "Es tiempo de cambio"

mayo 29, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Raúl Guillermo Rodríguez Castro y su abuelo Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Guillermo Rodríguez Castro y su abuelo Raúl Castro - Foto EFE
Vic Mellor, veterano del cuerpo de marines, advirtió en conversación con la agencia AFP que Cuba está "al borde de una nueva revolución".

El empresario y aspirante al Congreso de Estados Unidos Vic Mellor aseguró este viernes a la agencia AFP que se reunió en La Habana con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exdictador Raúl Castro, para explorar oportunidades de negocios, en medio de la fuerte presión de Washington al régimen de Cuba.

Mellor, aspirante republicano a la Cámara de Representantes en noviembre por el estado de Rhode Island, dijo que conversó "durante varias horas" el jueves en la noche con el nieto de la que es una de las cabezas del régimen cubano como parte de una visita de varios días a la isla que concluyó este viernes.

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Rodríguez Castro, coronel del Ministerio del Interior del régimen y jefe de seguridad personal de su abuelo, ha sido señalado por medios de Estados Unidos de desempeñar un papel clave en las conversaciones en curso entre Cuba y la administración del presidente Donald Trump.

"Me reuní con Raúl (Guillermo Rodríguez Castro), y su visión de abrir Cuba a los negocios coincide con la mía (...) Es tiempo de cambio, y Raúl (Guillermo Rodríguez Castro) también lo cree. Estamos viviendo tiempos históricos" y "me honra ser parte de ello", comentó Mellor.

Las relaciones entre La Habana y Washington han entrado en una profunda crisis desde enero tras la imposición por parte de Estados Unidos de un bloqueo petrolero a la isla y nuevas sanciones contra entidades y dirigentes cubanos, como parte de medida de presión contra el régimen.

Más recientemente, Estados Unidos imputó formalmente al exdictador Castro, de 94 años, por el derribo en 1996 de dos avionetas de una ONG con sede en Miami.

Rodríguez Castro "está en comunicación con el gobierno de Estados Unidos" y "entiende que la cooperación empresarial con Estados Unidos es clave para la prosperidad de Cuba", añadió el empresario, quien aseveró que maneja alrededor de 10 negocios en los sectores médicos y de los medios de comunicación en Estados Unidos.

Mellor, veterano del cuerpo de marines de Estados Unidos, advirtió que Cuba está "al borde de una nueva revolución" y destacó las que considera potencialidades en turismo, minería y recursos humanos.

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"Con las sanciones vigentes, no podemos" comentó, pero "en cuanto las sanciones caigan muchas empresas querrán venir a Cuba y ayudar a traer prosperidad". "Creo que nuestros gobiernos solo necesitan facilitarlo y avanzar", puntualizó.

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