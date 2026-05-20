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Miércoles, 20 de mayo de 2026
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Presión sobre régimen de Cuba

"La libertad del pueblo cubano está más cerca que nunca": el mensaje de María Elvira Salazar tras la acusación al dictador Raúl Castro en EE. UU.

mayo 20, 2026
Por: Saúl Montes
Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y María Elvira Salazar - AFP/EFE
Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y María Elvira Salazar - AFP/EFE
La congresista republicana reaccionó con un contundente mensaje en su cuenta personal de X.

Este miércoles 20 de mayo, la justicia de Estados Unidos acusó formalmente al dictador cubano Raúl Castro, con lo que se intensifica la presión de la Administración del presidente Donald Trump contra el régimen comunista de Cuba.

Los cargos penales contra Castro, de 94 años, están relacionados con su participación directa en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, hecho en el que murieron cuatro ciudadanos estadounidenses.

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Tras conocerse la noticia, la congresista republicana María Elvira Salazar, quien tiene origen cubano, reaccionó con un contundente mensaje en su cuenta personal de X en donde dijo que la libertad de la isla se está acercando.

"La libertad del pueblo cubano está más cerca que nunca", escribió la legisladora en la plataforma de redes sociales antes mencionada.

La acusación formal contra Raúl Castro ocurrió el mismo día en el que la isla celebra la fecha en la que estableció oficialmente la República de Cuba.

Antes de conocerse la acusación formal, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había emitido un contundente mensaje al pueblo de Cuba, en el que señaló el país “no está controlada por ninguna revolución sino por Gaesa”, empresa cerrada por Castro.

“Esta empresa es propiedad de las fuerzas armadas y está operada por ellos y cuenta con ingresos tres veces superiores al presupuesto del gobierno actual”, dijo.

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Y añadió “El único rol que desempeña el llamado gobierno es exigirle a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa”.

Desde la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en una operación especial de Estados Unidos en Caracas, Washington incrementó la presión contra el régimen castrista que hoy encabeza Miguel Díaz-Canel.

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