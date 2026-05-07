NTN24
Jueves, 07 de mayo de 2026
Jueves, 07 de mayo de 2026
hantavirus

Esto fue lo que dijo el Ministerio de Salud de Chile sobre enfermos de hantavirus que recorrieron su país

mayo 7, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Casos de hantavirus a nivel mundial - AFP
Casos de hantavirus a nivel mundial - AFP
Dos de los fallecidos son una pareja de holandeses que estuvo en algunos países de Sudamérica, entre ellos Chile, Argentina y Uruguay.

En un comunicado, el Ministerio de Salud de Chile se pronunció sobre los enfermos de hantavirus que recorrieron su país antes de embarcarse en un crucero donde se presentaron casos de dicha enfermedad que tiene encendidas las alarmas a nivel mundial.

El barco MV Hondius, de bandera neerlandesa, ha acaparado la atención a nivel internacional después de que se conociera sobre la muerte a causa de la enfermedad de tres personas que estuvieron a bordo.

o

Dos de los fallecidos son una pareja de holandeses que recorrió algunos países de Sudamérica, entre ellos Chile, Argentina y Uruguay, antes de embarcarse en dicho crucero, según informaron autoridades sanitarias de Argentina el miércoles.

Tras la alarma, el Ministerio de Salud chileno indicó que los turistas no se habrían contagiado en su país ya que, según reportó, en territorio chileno estuvieron "en un periodo que no corresponde de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en el país".

o

Los reportes indican que la pareja, a la que el Ministerio de Salud argentino no identificó, entró a Argentina el 27 de noviembre y, tras recorrer el país en auto, cruzó a Chile el 7 de enero.

Entre ese periodo y el día en el que se embarcaron en el MV Hondius, el 1 de abril, estuvieron en Argentina, Chile y Uruguay.

El jueves, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó cinco casos confirmados de hantavirus y otros tres sospechosos.

Expertos sudafricanos identificaron un caso con la cepa Andes, la única de la que hay evidencia de su transmisión entre humanos.

Los reportes del Gobierno de Chile indican que el último contagio de esta cepa en el país se documentó en 2019.

Entretanto, la OMS ha indicado que la incubación del hantavirus es de una a seis semanas.

Temas relacionados:

hantavirus

Salud

Crucero

Enfermedades

Chile

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Director de la OIEA confirma a NTN24 que enriquecimiento de uranio del régimen de Irán está detenido, pero la amenaza es latente y depende de las negociaciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Han estado recuperando confianza, es decir, recuperando cinismo y sadismo": Héctor Schamis sobre el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Alba Murcia, madre de uno de los policías secuestrados y “condenados” por el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN)
Secuestrados

“Le pido al Gobierno que me escuche, señor presidente, usted no ha sido capaz de escucharme”: duro relato en NTN24 de la madre de un policía secuestrado y “condenado” por el grupo guerrillero ELN en Colombia

Foto de avión de Plus Ultra (AFP)
Aerolíneas

Más de 260 pasajeros de aerolínea Plus Ultra varados en Caracas tras desvío no anunciado en ruta Bogotá-Madrid: "estamos aquí ilegalmente"

Riesgo tras brote de hantavirus en crucero MV Hondius - EFE
hantavirus

Epidemiólogo explica nivel de riesgo tras brote de hantavirus en crucero MV Hondius procedente de Cabo Verde

Foto de referencia (AFP)
ELN

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Rafael Grossi, director de la OIEA
Uranio

Director de la OIEA confirma a NTN24 que enriquecimiento de uranio del régimen de Irán está detenido, pero la amenaza es latente y depende de las negociaciones

Más de Salud

Ver más
Alerta por brote de hantavirus en crucero que salió de Argentina: hay tres muertos - AFP
Organización Mundial de la Salud

Alerta por brote de hantavirus en crucero que salió de Argentina: hay tres muertos

Científico del Instituto Malbrán manipulando contenedores utilizados para diagnosticar el hantavirus de los Andes - Foto: AFP
hantavirus

Según la Organización Mundial de la Salud, el primer contagio de hantavirus en crucero no pudo haber sido a bordo o en escala

Fotos: Decathlon
Organización Mundial de la Salud

OMS advierte sobre crisis global por sedentarismo y falta de actividad física: pequeños movimientos podrían hacer la diferencia

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado y Emmanuel Macron - Presidencia de Francia
María Corina Machado

Presidente de Francia se reunió con María Corina Machado: "Hemos hablado de la importancia de lograr en Venezuela una transición democrática"

La fiscal colombiana Luz Adriana Camargo - AFP
Justicia

Justicia de Guatemala anuló captura contra la fiscal de Colombia y embajador de ese país acusados de corrupción

Papa León XIV y Donald Trump (AFP)
Papa León XIV

"Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares y económicos": el mensaje de León XIV en medio de su cruce con Trump

Donald Trump y Gianni Infantino - Foto EFE
FIFA

FIFA ve inviable idea de Trump de reemplazar en el Mundial a Irán por Italia: esta sería la selección que tendría posibilidades de ir ante una eventual ausencia

Viktor Orbán, dejará ser primer ministro de Hungría - Foto: AFP
Hungría

Primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, dejará el poder tras perder las elecciones parlamentarias

Crucero cuyo algunos de sus pasajeros fueron diagnosticados con hantavirus - Foto: EFE
hantavirus

Laboratorios argentinos envían 2.500 pruebas de diagnóstico de hantavirus a estos cinco países

Miguel Díaz-Canel y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen cubano

Confirman que varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos viajaron a Cuba para reunirse con miembros del régimen cubano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre