Esto fue lo que dijo el Ministerio de Salud de Chile sobre enfermos de hantavirus que recorrieron su país

En un comunicado, el Ministerio de Salud de Chile se pronunció sobre los enfermos de hantavirus que recorrieron su país antes de embarcarse en un crucero donde se presentaron casos de dicha enfermedad que tiene encendidas las alarmas a nivel mundial.

El barco MV Hondius, de bandera neerlandesa, ha acaparado la atención a nivel internacional después de que se conociera sobre la muerte a causa de la enfermedad de tres personas que estuvieron a bordo.

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Dos de los fallecidos son una pareja de holandeses que recorrió algunos países de Sudamérica, entre ellos Chile, Argentina y Uruguay, antes de embarcarse en dicho crucero, según informaron autoridades sanitarias de Argentina el miércoles.

Tras la alarma, el Ministerio de Salud chileno indicó que los turistas no se habrían contagiado en su país ya que, según reportó, en territorio chileno estuvieron "en un periodo que no corresponde de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en el país".

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Los reportes indican que la pareja, a la que el Ministerio de Salud argentino no identificó, entró a Argentina el 27 de noviembre y, tras recorrer el país en auto, cruzó a Chile el 7 de enero.

Entre ese periodo y el día en el que se embarcaron en el MV Hondius, el 1 de abril, estuvieron en Argentina, Chile y Uruguay.

El jueves, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó cinco casos confirmados de hantavirus y otros tres sospechosos.

Expertos sudafricanos identificaron un caso con la cepa Andes, la única de la que hay evidencia de su transmisión entre humanos.

Los reportes del Gobierno de Chile indican que el último contagio de esta cepa en el país se documentó en 2019.

Entretanto, la OMS ha indicado que la incubación del hantavirus es de una a seis semanas.