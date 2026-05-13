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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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Selección Colombia

Estos son los precios de las entradas para el partido de despedida de la Selección Colombia en Bogotá antes del Mundial 2026

mayo 13, 2026
Por: Luis Cifuentes
Jugadores de la selección Colombia - Foto: AFP
Jugadores de la selección Colombia - Foto: AFP
El encuentro se disputará el próximo 29 de mayo en el estadio El Campín.

La Selección Colombia se prepara para lo que será su participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que arrancará el próximo 11 de junio.

La Tricolor tendrá un esperado partido de despedida en su territorio antes de partir rumbo a Estados Unidos, donde disputará su último encuentro amistoso antes de su debut en la Copa del Mundo ante Uzbekistán.

Para dicho encuentro ya podría estar definida la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo, la cual tendrá que entregar el entrenador Néstor Lorenzo.

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Este miércoles, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó la venta de la boletería para ver a Colombia en su partido de despedida en Bogotá el próximo viernes 29 de mayo.

El encuentro será ante la selección de Costa Rica, equipo al que ya enfrentó en la Copa América de 2024 con una victoria de 3 a 0.

La venta de la boletería arrancará este 14 de mayo para los clientes de Bancolombia y estará habilitada hasta el 19 de mayo para el público en general.

Los precios van desde los 98.000 mil pesos colombianos hasta los 560.000, de acuerdo a cada localidad.

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Estos son los precios de las entradas por localidad:

Occidental: $490.000 + $70.000 (servicio)
Oriental Central: $390.000 + $56.000 (servicio)
Oriental Lateral: $270.000 + $39.000 (servicio)
Norte: $85.000 + $13.000 (servicio)
Sur: $85.000 + $13.000 (servicio)

Cabe recordar que la Selección Colombia debutará el próximo 17 de junio en la Copa del Mundo ante Uzbekistán, en Ciudad de México. Además, compartirá zona con Congo y Portugal en la fase de grupos.

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