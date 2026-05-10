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Domingo, 10 de mayo de 2026
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Estados Unidos e Irán

“Estamos en un punto álgido porque esta dinámica no le conviene ni a EE. UU. ni a Irán”: experto sobre el conflicto en pausa

mayo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El analista aseguro que el estrecho de Ormuz “se convirtió en el poder de negociación del régimen de Irán y en lo que está presionando a Trump”.

Dos días después del plazo, el régimen de Irán envió, a través de Pakistán su respuesta a la propuesta de Estados Unidos para poner fin al conflicto en oriente medio.

Más de un mes después del cese al fuego del 8 de abril, siguen sin aparecer acuerdos concretos para cerrar definitivamente los enfrentamientos, que iniciaron con los bombardeos del 28 de febrero por parte de Washington y Telaviv para neutralizar la amenaza nuclear iraní.

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Teherán aseguró que su respuesta busca “garantizar la seguridad marítima” en la región, pese a que fue la propia república islámica la que desencadenó la crisis en la zona, atacando a países del golfo y secuestrando del estrecho de Ormuz, antes de que la administración Trump respondiera con un contrabloqueo a puertos iraníes.

Donald Trump se refirió a la respuesta de Teherán a la propuesta de paz impulsada por Washington. El mandatario acusó a la república islámica de “jugar” con estados unidos durante décadas y culpó a los expresidentes Barack Obama y Joe Biden de haber debilitado la presión sobre la dictadura iraní.

Según Trump, Obama le dio a Irán “cientos de miles de millones de dólares” y Biden mantuvo una política “débil” frente a la dictadura.

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Néstor Rosanía, investigador y periodista de conflictos armados internacionales, habló en La Tarde de NTN24 sobre la tensión que hay en el conflicto en pausa del Medio Oriente y aseveró que esta dinámica no le conviene a ninguno de los dos.

Estamos en una guerra abierta de narrativas, además la negociación ha seguido y públicamente se dice una cosa, pero lo que se están negociando es otra y otro tema es el Estrecho de Ormuz, que se convirtió en el poder de negociación del régimen de Irán y lo que está presionando a Trump”, explicó el experto.

Estamos en un punto álgido porque Trump pone plazos que se van pasando y a Estados Unidos no le conviene esta dinámica, pero a Irán tampoco, pues el crudo y el gas licuado que pasa por el estrecho de Ormuz beneficia a todos y todos ganan”, complementó.

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