“Estamos en un punto álgido porque esta dinámica no le conviene ni a EE. UU. ni a Irán”: experto sobre el conflicto en pausa

Dos días después del plazo, el régimen de Irán envió, a través de Pakistán su respuesta a la propuesta de Estados Unidos para poner fin al conflicto en oriente medio.

Más de un mes después del cese al fuego del 8 de abril, siguen sin aparecer acuerdos concretos para cerrar definitivamente los enfrentamientos, que iniciaron con los bombardeos del 28 de febrero por parte de Washington y Telaviv para neutralizar la amenaza nuclear iraní.

Teherán aseguró que su respuesta busca “garantizar la seguridad marítima” en la región, pese a que fue la propia república islámica la que desencadenó la crisis en la zona, atacando a países del golfo y secuestrando del estrecho de Ormuz, antes de que la administración Trump respondiera con un contrabloqueo a puertos iraníes.

Donald Trump se refirió a la respuesta de Teherán a la propuesta de paz impulsada por Washington. El mandatario acusó a la república islámica de “jugar” con estados unidos durante décadas y culpó a los expresidentes Barack Obama y Joe Biden de haber debilitado la presión sobre la dictadura iraní.

Según Trump, Obama le dio a Irán “cientos de miles de millones de dólares” y Biden mantuvo una política “débil” frente a la dictadura.

Néstor Rosanía, investigador y periodista de conflictos armados internacionales, habló en La Tarde de NTN24 sobre la tensión que hay en el conflicto en pausa del Medio Oriente y aseveró que esta dinámica no le conviene a ninguno de los dos.

“Estamos en una guerra abierta de narrativas, además la negociación ha seguido y públicamente se dice una cosa, pero lo que se están negociando es otra y otro tema es el Estrecho de Ormuz, que se convirtió en el poder de negociación del régimen de Irán y lo que está presionando a Trump”, explicó el experto.

“Estamos en un punto álgido porque Trump pone plazos que se van pasando y a Estados Unidos no le conviene esta dinámica, pero a Irán tampoco, pues el crudo y el gas licuado que pasa por el estrecho de Ormuz beneficia a todos y todos ganan”, complementó.