Así fue la cínica respuesta de Miguel Díaz-Canel frente a la acusación de Raúl Castro en Estados Unidos

El jefe de la dictadura de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó de manera cínica a la inculpación del dictador Raúl Castro en Estados Unidos, este miércoles 20 de mayo.

En un mensaje en su cuenta de X, Díaz-Canel tachó como “pretendida acusación” la acción de Washington, al tiempo que aseguró que “se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico”.

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Argumentó, además, que “solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”.

Los cargos penales contra Castro, de 94 años, están relacionados con su participación directa en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, hecho en el que murieron cuatro ciudadanos estadounidenses.

Ante eso, el actual jefe de la dictadura castrista afirmó que Estados Unidos “miente y manipula” los hechos alrededor del derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate, a la que acusó de “narcoterrorista”.

“No se actuó de manera imprudente ni se violó el derecho internacional”, dijo, asegurando que “sobran evidencias documentales”.

“El 24 de febrero de 1996, Cuba actuó en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones de nuestro espacio aéreo por connotados terroristas, de lo cual la administración estadounidense de turno fue alertada en más de una decena de ocasiones, pero hizo caso omiso de las advertencias y permitió las violaciones”, señaló.

Este miércoles, el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, entregó detalles sobre la acusación contra durante un acto en Miami para honrar a las víctimas del ataque.

Además de Raúl Castro, otras cinco personas figuran también como acusadas en dicha causa judicial que intensifica la campaña de máxima presión del presidente Donald Trump contra el régimen de La Habana.