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Sábado, 11 de abril de 2026
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Artemis II

¿Qué viene ahora en la misión espacial tras el regreso exitoso del Artemis II?

abril 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Artemis II fue la primera misión tripulada del programa de la NASA que busca establecer una presencia sostenida en la Luna.

Durante nueve días, la humanidad volvió a mirar hacia la Luna no como un recuerdo, sino como destino. Cuatro astronautas que allí, donde no hay señal ni margen de error, hicieron historia: el viaje más lejano que ha realizado la humanidad en décadas.

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Sonia Botta, ingeniera aeroespacial y líder del proyecto misión Atenea, habló sobre la misión exitosa del Artemis II y dijo: “Creo que esta misión va a ser recordada como la primera que regresó a la Luna después de muchos años”.

La experta se refirió a la sensación que debieron tener los astronautas de la misión: “Cada vez que se vuelve de una misión así son experiencias difíciles de describir, se les ve muy emocionados, muy entusiasmados y contentos de que todo haya salido bien. Los astronautas no dejan de ser personas que cumplieron el sueño de muchos de ver la Tierra desde afuera y la Luna tan cerca”.

También habló sobre el futuro de la misión espacial y aseguró que se deben analizar los posibles problemas que se tuvieron para seguir mejorando: “Se debe seguir inspeccionando, pues falta todo un programa espacial, seguirán Artemis 3, 4 y 5 y se deben solucionar los problemas que hayan tenido, aunque lo primordial era que los astronautas volvieran sanos y salvos”.

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