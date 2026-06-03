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Miércoles, 03 de junio de 2026
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Régimen de Irán

Régimen de Irán sostiene que no hay "ningún progreso tangible" en las negociaciones con Estados Unidos

junio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Irán - Foto: EFE
Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Irán - Foto: EFE
"Se han intercambiado mensajes sobre la necesidad de poner fin a la agresión contra Beirut, pero no se ha logrado ningún progreso", declaró Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Irán.

Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Irán, afirmó este miércoles que no hay "ningún progreso tangible" en las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra, según una entrevista a la televisión libanesa citada por la agencia Tasnim.

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"Se han intercambiado mensajes sobre la necesidad de poner fin a la agresión contra Beirut, pero no se ha logrado ningún progreso tangible en el proceso de negociación", declaró Araqchi.

Aseveró además que "el regreso a la mesa de negociaciones está supeditado a la garantía de los derechos del pueblo iraní, el fin de la guerra en Líbano y la reducción de las tensiones en la región".

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Más temprano el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que espera reunirse con el líder supremo del régimen iraní, Mojtaba Jamenei, en medio una entrevista al portal New York Post.

"Me gustaría reunirme con él, y probablemente nos encontremos en algún momento, depende de cómo vaya todo", pronunció el mandatario.

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Se cree que Mojtaba Jamenei, de 56 años, resultó herido en los ataques norteamericanos e israelíes que acabaron con la vida de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, y no se le ha visto en público desde que fue nombrado su sucesor.

El titular de la Casa Blanca acotó que Jamenei estaba "absolutamente involucrado" al ser preguntado sobre la salud del clérigo iraní.

"No tengo noticias de que esté bien", dijo Trump. "Si uno cree en las noticias, le faltan muchas partes del cuerpo". "Dicen que está dando su aprobación", agregó.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por su parte, dijo el pasado martes ante un comité del Congreso que Mojtaba Jamenei está vivo y cada vez más activo.

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