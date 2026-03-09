Australia otorgó visas humanitarias a cinco jugadoras de la selección iraní que se negaron a cantar el himno nacional antes de un partido

El gobierno de Australia anunció este lunes que les otorgó visas humanitarias a cinco integrantes de la selección femenina de fútbol iraní que se encuentran en el país, ante el riesgo de que fueran perseguidas a su regreso a Irán por no haber entonado el himno antes de un partido.

Según informó el ministro del Interior australiano, Tony Burke, esto ocurre tras la polémica que se dio hace unos luego de que unas futbolistas de la selección se negaran a cantar el himno nacional.

La semana pasada, las jugadoras iraníes se negaron a cantar el himno antes de un partido de la Copa de Asia en Australia, un gesto considerado como un acto de desafío contra el régimen iraní.

Cinco de las futbolistas de la selección lograron escapar al hotel del equipo en n Gold Coast, en Australia, durante la noche, y se refugiaron en un "lugar seguro", manifestó Burke.

"La policía australiana las trasladó a un lugar seguro. Anoche di mi aprobación final a sus solicitudes de visados ​​humanitarios", dijo a los periodistas.

Esto se da luego de que en horas de la mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que Australia había aceptado conceder el asilo a algunas integrantes del seleccionado iraní.

Algo que afirmó horas después de que Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, pidiera garantizar la seguridad de los futbolistas.

Desde su cuenta en Truth Social, el líder republicano expresó: "acabo de hablar con el primer ministro australiano Anthony Albanese sobre la selección nacional femenina de fútbol de Irán. ¡Él se está ocupando! De cinco ya se ha ocupado".

"Algunas, sin embargo, sienten que deben regresar (a Irán) porque están preocupadas por la seguridad de sus familias, incluidos los posibles ataques contra esos familiares si ellas no vuelven", agregó.

Los 26 integrantes de la delegación iraní llegaron al país unos días antes del inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel que provocaron la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, el pasado 28 de febrero.

Sin embargo, el hijo del sah derrocado comentó desde su cuenta en la red social de X que "las integrantes de la selección nacional femenina de fútbol de Irán están sufriendo fuertes presiones y están siendo amenazadas por la República Islámica".

Y añadió que las futbolistas corren el riesgo de "sufrir graves consecuencias si regresan a Irán. Hago un llamamiento al gobierno australiano para que garantice su seguridad y les brinde todo el apoyo necesario".

Pahlavi se sumó así a un número creciente de personas, entre ellas activistas y personalidades políticas, que pedían a Australia que conceda asilo a las jugadoras.