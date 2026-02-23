Esto dijo la dirección de la LVBP sobre la participación de Venezuela en la Serie del Caribe 2027 luego de no competir en la 2026

Recientemente, la dirección de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se pronunció sobre la participación de Venezuela en la Serie del Caribe temporada 2027.

Recordemos que los Navegantes del Magallanes, equipo que ganó la actual campaña de pelota criolla no compitió en el mencionado torneo.

En ese sentido, los altos ejecutivos de la LVBP dejaron claro que, a pesar del inconveniente de la pasada campaña, Venezuela participará en la Serie del Caribe 2027.

Tras su ausencia en la edición de 2026 (donde el país declinó participar y la sede fue trasladada de Venezuela a Jalisco, México), el presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano, y el comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), Juan Francisco Puello Herrera, ratificaron el regreso del campeón venezolano para la cita de Hermosillo, México en 2027.

Se reafirmó que Venezuela sigue siendo un miembro permanente y fundador de la Confederación, por lo que su cupo está garantizado.

El torneo se llevará a cabo en Hermosillo, Sonora, ciudad que fue presentada oficialmente como anfitriona durante la asamblea de la CBPC en febrero de 2026.

Además de la Serie del Caribe, la LVBP planea organizar y participar nuevamente en la Serie de las Américas en territorio venezolano, buscando expandir el torneo con más países invitados.

A su vez, trascendió que, después de 2027, la Serie del Caribe se celebrará en Miami por tres años consecutivos (2028, 2029 y 2030).

¿Qué es la Serie del Caribe?

Torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

¿Qué es la Serie de las Américas?

Es un torneo de béisbol internacional que ya tuvo su primer pasaje desde el jueves 5 de febrero hasta el 13 del mismo mes, el cual conquistó el equipo anfitrión, Venezuela (Magallanes).

En este evento deportivo compitieron siete países: Venezuela (representado por los Navegantes del Magallanes), Argentina, Panamá, Curazao, Cuba, Colombia y Nicaragua.

En cuanto a su formato, se dividió de la siguiente manera: una primera fase de todos contra todos (21 juegos), seguida de semifinales el 12 de febrero y la gran final el 13 de febrero en Caracas.