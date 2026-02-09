“Fue emboscado por 10 funcionarios sin identificación, fuertemente armados”: hijo de Juan Pablo Guanipa exige fe de vida del dirigente político

Mediante un video en redes sociales, el hijo del dirigente político venezolano Juan Pablo Guanipa reveló los escabrosos detalles del secuestro de su padre, quien apenas horas antes había sido excarcelado.

“Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado", relató Ramón Guanipa.

Juan Pablo, que recobró la libertad en la tarde del domingo tras ocho meses de haber sido detenido de manera arbitraria, fue abordado por hombres sin identificación que se lo llevaron si explicación alguna.

"Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación, nos apuntaron, estaban fuertemente armados, y se llevaron a mi padre”, dijo.

Y añadió: "exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre, ya basta de tanta represión”.

La líder democrática María Corina Machado también se pronunció y exigió su liberación inmediata.

"URGENTE ALERTA INTERNACIONAL. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata", escribió.

Apenas unas horas antes Guanipa había recobrado su libertad tras ocho meses detenido de manera arbitraria por parte del régimen.

"Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto", señaló su hijo en la cuenta oficial de X del líder político.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, fue detenido previamente el pasado 23 de mayo de 2025 tras varias semanas en la clandestinidad en un momento en el que el régimen aumentó su represión contra los opositores.