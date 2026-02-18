NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Música

Bad Bunny es el único latino dentro del top de artistas que más álbumes vendió en 2025, pero quedó lejos del primer lugar

febrero 18, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Bad Bunny, artista puertorriqueño / FOTO: EFE
Bad Bunny, artista puertorriqueño / FOTO: EFE
La artista que más álbumes vendió en 2025 fue Taylor Swift, quien lleva liderando este ránking por cuatro años consecutivos.

La estadounidense Taylor Swift fue la artista que más álbumes vendió en el mundo en 2025 por cuarto año consecutivo y por sexta vez en total, anunció este miércoles la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI).

La distinción reconoce al artista con mejores cifras en ventas de álbumes y sencillos, ya sean digitales, físicos o en streaming, durante todo el año natural. Sin embargo, no se comunica el volumen total de ventas de cada uno de los artistas.

La intérprete de 'Shake It Off', de 36 años, supera en la lista al grupo de K-pop Stray Kids, que alcanza su mejor posición hasta la fecha y se sitúa por tercer año consecutivo en el top cinco mundial. En tercer lugar está el rapero canadiense Drake.

En octubre Swift publicó su duodécimo álbum, 'The Life Of A Showgirl', que registró la mejor semana de estreno del año, así como la mejor de toda su carrera.

"El sexto premio IFPI Global Artist of the Year otorgado a Taylor Swift es un logro verdaderamente histórico", declaró Victoria Oakley, presidenta de la federación, con sede en Londres, citada en el comunicado.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny, que actuó en el espectáculo de descanso de la Super Bowl y recientemente triunfó en los premios Grammy, se sitúa en el quinto puesto, por delante del rapero estadounidense Kendrick Lamar.

Estos son los diez artistas que más álbumes vendieron en 2025:

 

1. Taylor Swift

2. Stray Kids

3. Drake

4. The Weeknd

5. Bad Bunny

6. Kendrick Lamar

7. Morgan Wallen

8. Sabrina Carpenter

9. Billie Eilish

10. Lady Gaga

Alejandro Gaviria | Foto: EFE
Crisis de la Salud

Dolor en Colombia por muerte de Kevin Acosta, el niño que padecía hemofilia: "el gobierno cruzó un umbral deshumanizante al culpar a la mamá", Alejandro Gaviria

Alias 'Raúl Reyes'/ Iván Cepeda/ Operación Fénix - Fotos EFE
Iván Cepeda

Estas son las menciones de Iván Cepeda en los computadores del criminal de las Farc 'Raúl Reyes' por las que piden a la justicia de EE. UU. investigar

José Jerí | Foto: EFE
José Jerí

"Ha sido un error sacar al señor Jerí antes de las elecciones": excongresista peruano sobre la destitución del presidente de su país

Dignora Hernández, exprisionera política del régimen venezolano - EFE
Presos políticos

"El cautiverio es el destino para todo aquel que enfrenta una tiranía": Dignora Hernández, exprisionera política del régimen venezolano

Miguel Díaz-Canel, dictador cubano junto a varios de sus colaboradores - Foto de referencia: EFE
Cuba

"Los delincuentes no entienden otro idioma que no sea la fuerza": experto habla en NTN24 sobre el destino que puede tener el régimen cubano de no llegar a acuerdos con EE. UU.

