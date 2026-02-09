Revelan principal misión que tendría secretario de Energía de Estados Unidos en su visita a Venezuela

El medio Político reveló este lunes una de las principales misiones que tendría el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en la visita que realizará en los próximos días a Venezuela.

Wright planea visitar Venezuela pronto para iniciar un diálogo con funcionarios del régimen sobre el futuro liderazgo de la petrolera venezolana PDVSA, informó Político.

El secretario, quien planea visitar algunos de los yacimientos petrolíferos del país, declaró a Político: "PDVSA era una empresa de petróleo y gas altamente profesional y técnicamente competente hace 30 años, y no lo ha sido durante bastante tiempo".

Wright planea reunirse con Delcy Rodríguez, cabeza del régimen venezolano, durante su estancia allí y espera que el país celebre elecciones democráticas en los próximos 18 a 24 meses, según informó Político.

Su intención es mejorar la gestión de la petrolera estatal, que se ha convertido en un obstáculo para los esfuerzos de la administración Trump por impulsar la inversión de las petroleras internacionales en el país, según el informe.

En diciembre, debido a problemas de calidad del petróleo y a las sanciones estadounidenses, la petrolera estatal PDVSA se vio obligada a recortar drásticamente los precios, con un descuento respecto al crudo de referencia Brent que prácticamente duplicaba los niveles del año anterior.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anunció el viernes pasado que en poco tiempo visitará Venezuela para reunirse con "todos los líderes" y comprender mejor las operaciones de producción de petróleo y gas en el terreno.

Wright, no obstante, no especificó la fecha en la que tendrá lugar el viaje a Venezuela.

El presidente Donald Trump anunció en las últimas semanas un “Gran Acuerdo Energético” sobre Venezuela, en donde Wright aparece como una figura fundamental, tras la captura de Nicolás Maduro que se dio el pasado sábado 3 de enero.

Trump, además, se reunió con los jefes de las principales compañías petroleras en la Casa Blanca a menos de una semana de la captura de Nicolás Maduro.

"Vamos a discutir cómo estas grandes compañías estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera de Venezuela y generar millones de barriles de producción de petróleo para beneficiar a Estados Unidos, al pueblo de Venezuela y al mundo entero", dijo Trump.

Horas antes, el mandatario estadounidense dijo en la red Truth Social que "las grandes petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares".

La administración Trump ha dicho repetidamente que está al mando de Venezuela, y que controlará la industria petrolera del país "indefinidamente".

Cabe recordar que Chevron es la única empresa estadounidense que actualmente tiene licencia para operar en Venezuela.