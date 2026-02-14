NTN24
Sábado, 14 de febrero de 2026
Inmigrantes en Estados Unidos

"Autodepórtate y pasa este día con tu ser querido": EE. UU. aprovecha San Valentín para pedir a migrantes ilegales salir voluntariamente del país

febrero 14, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Avión - Foto Canva de referencia
La CBP promovió el incentivo económico que le será entregado a aquellos migrantes en situación irregular que decidan, por cuenta propia, abandonar el país.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) realizó este sábado una publicación en la que, a propósito del Día de San Valentín, invitó a los migrantes ilegales en el país a realizar el proceso de la deportación voluntaria.

En su mensaje, la CBP promovió el incentivo económico que le será entregado a aquellos migrantes en situación irregular que decidan, por cuenta propia, abandonar el país a través de la aplicación móvil 'CBP Home'.

"No esperes, 'autodepórtate' hoy y pasa este Día de San Valentín con tu ser querido ¡Te daremos USD 2.600 para que salgas le invites a salir!", escribió la CBP en su post de este sábado.

La publicación estuvo acompañada de un video que muestra el momento en el que un migrante llega en un vehículo escoltado hasta una pista de despegue en un campo de aviación para abordar posteriormente, esposado y acompañado por un policía, la aeronave que lo trasladaría de regreso a su país.

"Pasa el día de San Valentín con tu pareja. Autodepórtate hoy", se reitera en un mensaje al final del video, que se publicó musicalizado con la famosa canción interpretada principalmente por Elvis Presley 'Can't Help Falling in Love', en 1961.

En sus distintas plataformas, la CBP ha promovido recientemente lo que describe como "una oportunidad histórica para que los extranjeros que están ilegalmente en Estados Unidos reciban viaje libre de costo y condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal".

El programa también incluye un bono de salida que a finales del mes pasado fue aumentado a 2.600 dólares y que, según la CBP, permitirá "facilitar su viaje de regreso a su país de origen u otro país en el que tengan estatus legal a través de la aplicación móvil CBP Home".

La CBP ha aclarado también que Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) eliminará temporalmente la prioridad para la detención o aplicación de la ley a los extranjeros no delincuentes que envíen su intención de salir a través de la aplicación CBP Home.

"El programa CBP Home permite a los extranjeros elegibles a regresar a su hogar como viajeros regulares sin arrestos, detenciones o restricciones. Es una alternativa segura y ordenada que brinda asistencia y flexibilidad, no miedo", agrega la CBP en su portal web.

