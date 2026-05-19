Técnico de Portugal dice no estar "de acuerdo" con que el juego ante Colombia sea "el más importante" y reveló lista de convocados para el Mundial

Tras entregar la lista de convocados para la Copa del Mundo, el técnico de la selección de Portugal, Roberto Martínez, se refirió a la participación del conjunto luso en el certamen mundialista, un espacio en el que el entrenador se refirió a sus rivales.

En medio de su discurso, el estratega español, a cargo del conjunto portugués, dejó claro que para él todos los encuentros de la fase de grupos tienen la misma importancia, dejando de lado la presión mediática que ha generado el juego ante Colombia, rival ante el cual se medirán el próximo 27 de junio.

"No estoy de acuerdo en que el partido de Colombia sea el más importante; creo que en un Mundial no hay posición en el ranking, ni historias a nivel de hacerte favorito. Nuestro partido más importante ahora en el Mundial es el primero, tiene sus condiciones, es un estadio cerrado en el que ya entrenamos en marzo", dijo Martínez.

En ese sentido, dejó claro que se encuentra concentrado en el juego amistoso que adelantará el conjunto luso ante Chile, previo a su participación en el Mundial en la edición 2026, encuentro que considera le servirá para hacer “ajustes”.

VEA TAMBIÉN Arsenal quedó campeón de la Premier League tras 22 años y alcanza su título 14 en la liga inglesa o

“Todos los amistosos son importantes para nosotros; nos dan oportunidad única para ajustar conceptos”, indicó.

Martínez se expresó teniendo en cuenta la experiencia vivida en su momento cuando era DT de Bélgica en el Mundial de Rusia 2018. En ese torneo Panamá le complicó la vida a sus dirigidos y para él fue uno de los encuentros más difíciles de aquella edición. Entonces comprendió que no hay que subestimar a ningún rival.

"Por experiencia, equipos que llegan al Mundial por primera vez tienen un factor que no se puede medir, no se puede controlar. Esa ilusión, el sueño de los jugadores de llegar, ya nos pasó en mi experiencia con Bélgica en 2018, cuando jugamos contra Panamá y por 60 minutos fue uno de los partidos más difíciles que tuvimos de los siete que jugamos", dijo.

Martínez mencionó que tiene mucho respeto por “el partido de Congo, también el de Uzbekistán y después veremos si el tercer partido es uno en el que podemos estar muy acertados ante una selección muy respetable”, en referencia a Colombia.

Cabe resaltar que el técnico español a cargo del combinado portugués convocó a sus 26 mejores hombres para enfrentar la novena participación del seleccionado luso en un Mundial, lista dentro de la cual se destacan los nombres como el de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pedro Neto y Diogo Costa, por algunos destacar.

VEA TAMBIÉN Rival de Colombia en la fase de grupos del Mundial anunció su lista de convocados: combina experiencia con juventud o

No obstante, Ronaldo llega a su sexta Copa del Mundo con el anhelo de levantar el trofeo con la selección de su país antes de poner fin a su carrera deportiva.

¿Cuándo jugarán Colombia y Portugal?

La Tricolor y los lusos que hacen parte del grupo K del Mundial se enfrentarán en el cierre de la fase de grupos, el 27 de junio en el Hard Rock Stadium, de Miami, desde las 9:00 pm hora colombiana. Es un encuentro que podría definir el orden de los clasificados a la siguiente instancia de la competencia.

El grupo lo complementan Uzbekistán, que por primera vez en su historia clasificó a un mundial, y República Democrática del Congo, la cual, después de 52 años y por segunda ocasión, participa en la cita orbital del fútbol.

Los convocados de Portugal