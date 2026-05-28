La OFAC levanta sanciones impuestas a buques de la denominada "flota fantasma" señalada de transportar crudo venezolano

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó este jueves las sanciones contra varios barcos petroleros relacionados con el transporte de crudo venezolano.

La medida, anunciada en un comunicado del Departamento del Tesoro, incluyó a embarcaciones señaladas de formar parte de la denominada "flota fantasma", una estructura marítima utilizada por países sancionados para mantener operaciones energéticas fuera de los canales autorizados por Washington mediante mecanismos que dificultan la supervisión internacional.

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Las investigaciones de Estados Unidos apuntaban a que estos tanqueros participaron en esquemas de evasión mediante cambios de bandera, modificaciones de identidad corporativa y maniobras de navegación consideradas opacas.

En total se eliminaron 76 objetivos considerados "obsoletos" por el Departamento del Tesoro dentro de su lista de sanciones, como parte de un esfuerzo de simplificación.

"Hoy (jueves), la OFAC levanta las sanciones impuestas a 76 entidades que figuraban en listas obsoletas. Estas sanciones se eliminan de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN). Dichas eliminaciones forman parte de la iniciativa de modernización de sanciones del Tesoro, que el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó", dice inicialmente el comunicado.

Según la notificación, la OFAC identificó 76 entradas obsoletas en la Lista SDN "que deben eliminarse, incluyendo personas fallecidas, buques desguazados o dados de baja, personas designadas como parte de redes financieras ilícitas que ya no existen, e individuos designados hace más de 10 años que carecen de identificadores suficientes para su verificación continua y que no parecen representar una amenaza constante".

Entre las entradas eliminadas se encuentran 39 personas fallecidas, 14 personas o embarcaciones que ya no se consideraban operativas, 13 empresas desaparecidas y 10 entradas que carecían de información de identificación suficiente para que las sanciones fueran efectivas.

La semana pasada, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que el Gobierno de Estados Unidos revisaría sus listas de sanciones para que las restricciones fueran más "efectivas y específicas".

Es importante mencionar que la lista de sanciones de Estados Unidos cuenta actualmente con más de 18.000 entradas (registros individuales), entre las que se incluyen personas físicas, empresas, empresas estatales y buques mercantes.

Inicialmente, el esfuerzo de simplificación se ha centrado en evaluar miles de solicitudes que tienen más de 10 años de antigüedad y en las que las sanciones nunca han dado lugar a ninguna medida coercitiva.

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La actual tanda de eliminaciones, cabe resaltar, incluye varias designaciones de principios de la década de 2000, cuando Estados Unidos amplió enormemente su lista de sanciones con una serie de designaciones antiterroristas tras los atentados del 11 de septiembre.