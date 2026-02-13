NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
ICE

Congresista colombiana denuncia que su hijo fue detenido por ICE y se encuentra en “condiciones inhumanas”

febrero 13, 2026
Por: Natalya Baquero González
Congresista colombiana Ángela Vergara - Foto captura
De acuerdo con la legisladora, su hijo, al igual que las personas con las que comparte celda, padece quebrantos de salud.

Este viernes la representante a la Cámara por el Partido Conservador Ángela Vergara dio a conocer que su hijo Rafael Alfonso Vergara Vergara fue detenido de manera “injusta” desde hace más de dos semanas en los Estados Unidos por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Lleva 18 días encarcelado, encadenado en unas condiciones inhumanas”, expresó la legisladora en las historias de su cuenta de X.

De acuerdo con Vergara, su hijo no ha cometido “ninguna infracción” y que actualmente se encontraba con su permiso de trabajo al día, al igual que su seguridad social, y también cuenta con su cita programada ante las autoridades migratorias para el año 2028 para resolver su situación legal.

La congresista enfatizó que su hijo “no es un indocumentado”, que, por el contrario, “es otro latino más que está sufriendo en carne propia lo que miles de latinos hoy están sufriendo en Estados Unidos”.

Asimismo, dio a conocer que su hijo Rafael Alfonso y las demás personas con las que comparte celda actualmente cuentan con quebrantos de salud. Ante esta situación, pidió la intervención para que interceda para que los connacionales puedan retornar a territorio colombiano junto con sus familias.

“Hoy con este grito desesperado como madre pido la intervención del Estado para que colombianos puedan regresar de manera rápida a su país, a su casa”, expresó la representante por el partido Conservador Ángela Vergara en Instagram.

Entre tanto, por su cuenta de X, la legisladora manifestó que después de vivir este dolor en la intimidad, tomó la decisión de compartirlo, ya que las garantías de la justicia de los Estados Unidos no han sido las esperadas.

“Guardé silencio porque el dolor primero se vive en lo íntimo y porque creí en las garantías que podía ofrecer la justicia norteamericana, pero hoy es necesario decirlo”, sentenció.

