Donald Trump dice al rey Carlos III que Estados Unidos "no tiene amigos más cercanos que los británicos"

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que su país "no tiene amigos más cercanos que los británicos".

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Las declaraciones del gobernante norteamericano se dan al tiempo en que recibe al rey Carlos III en la Casa Blanca.

En su discurso de bienvenida, que incluyó una salva de 21 cañonazos, Trump manifestó: "En los siglos transcurridos desde que conquistamos nuestra independencia, los americanos no hemos tenido amigos más cercanos que los británicos".

"Una y otra vez, nuestros dos países siempre han encontrado la manera de unirse", añadió el jefe de Estado de Estados Unidos.

El monarca británico, a su llegada a la Casa Blanca, estrechó la mano a altos cargos del gobierno de Trump, entre ellos el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

El rey y el presidente pasaron revista a tropas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Seguidamente, desfiló una banda de soldados vestidos con uniformes de la Guerra de la Independencia.

Según lo previsto, la jornada contempla además un discurso del jerarca ante el Congreso en sesión conjunta. Allí Carlos III abordará la relación bilateral entre Londres y Washington.

La visita de Carlos III marca el 250º aniversario de la liberación de las colonias de EE. UU. del dominio británico.