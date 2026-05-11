Otro golpe para Piqué: el defensa retirado recibe millonaria multa por usar información privilegiada

La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) multó al exdefensa de la selección de España Gerard Piqué y a Francisco José Elías por el uso de información privilegiada relacionada con el plan de Atrys Health para adquirir Aspy Global Services en 2021, anunció ese regulador el lunes.

Piqué, propietario del FC Andorra y fundador del formato de fútbol 7 Kings League, se enfrenta a una sanción que duplica la del empresario Elías, lo que refleja su papel como destinatario de la información que utilizó para realizar operaciones bursátiles.

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Se trata de un caso poco habitual de acusación en España relacionado con el uso de información privilegiada contra una figura deportiva de alto perfil.

La CNMV multó a Elías con 100.000 euros (113.507 dólares) por compartir ilegalmente información privilegiada y a Piqué con 200.000 euros por utilizar esa información para comprar 104.166 acciones de Aspy el 20 de enero de 2021, según determinó el organismo.

La información privilegiada, relativa a las negociaciones sobre la oferta prevista de Atrys Health por Aspy Global Services, se hizo pública dos días después.

El regulador señaló que Piqué vendió las acciones el 27 de enero de 2021, obteniendo un beneficio económico.

Según los datos históricos del proveedor británico global de datos e infraestructura para los mercados extranjeros, London Stock Exchange Group (LSEG por sus siglas en inglés), las acciones de Aspy cerraron a 2,36 euros por acción el 20 de enero y 2,80 euros por acción el 27 de enero de 2021.

Aplicado al número de acciones negociadas, esto supone una ganancia estimada de unos 45.800 euros.

La resolución tiene fecha del 22 de abril y las sanciones son definitivas en el proceso administrativo, aunque aún pueden ser impugnadas ante la Audiencia Nacional española.

Otro golpe para Piqué

El exjugador del Barcelona fue sancionado el pasado miércoles con dos meses de suspensión y seis partidos por "violencia leve" durante una acalorada discusión con un árbitro.

El ahora empresario de 39 años, que se retiró como jugador en 2022, se vio envuelto en una disputa después de la derrota del Andorra por 1-0 ante el Albacete el primero de mayo, en un partido correspondiente a la segunda división española.

El árbitro escribió en su informe tras el partido que Piqué, así como otros miembros del cuerpo técnico y de la plantilla del Andorra, arremetieron contra la terna que tenía a su cargo ese juego.

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De acuerdo con lo denunciado por el réferi, Piqué le dijo que "se marchara escoltado para que nadie le agrediera" tras quejarse de las decisiones arbitrales tomadas durante el encuentro.

"En otro país te pegarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado", añadió Piqué, según el informe presentado por Alonso De Ena Wolf, el juez encargado.