ONG revela el número ejecuciones que lidero el régimen de Irán en 2025: la cifra sería la más alta desde 1989

De acuerdo con el informe anual de la ONG noruega Iran Human Rights (IHRNGO) y de la francesa Esemble contre la peine de Mort (ECPM), el régimen de Irán ejecutó en 2025 a aproximadamente 1.639 personas.

Cifra que representa un 68% más que el año anterior, donde alrededor de 48 mujeres hacen parte. No obstante, los datos totales exponen que esta es la cifra más elevada desde 1989.

La mitad de las ejecuciones se produjeron por delitos relacionados con la droga, otros 37 tuvieron lugar por cargos de violación y al menos 57 se dieron por rebelión armada (‘baghi’), enemistad contra Dios (‘monharebeh’) y corrupción de la Tierra (‘efsad-fil-arz’), tres cargos por los que perdieron la vida.

Entre otros dos manifestantes, 18 prisioneros políticos, 13 acusados de espionaje y un condenado por corrupción financiera.

En el informe se señala que, si la república islámica “sobrevive a la crisis actual, existe un grave riesgo de que las ejecuciones se utilicen aún más ampliamente como herramienta de opresión y represión”.

Cabe resaltar que el IHR, exige dos fuentes para llevar a cabo una ejecución, sin embargo, en la mayoría, los medios oficiales iraníes no lo informan, asegurando que la cifra representaba un “mínimo absoluto” para el número de ahorcamientos en 2025.

Las dos ONG señalan que la escalada de ejecuciones comenzó tras protestas desatadas en 2022 por la muerte de Mahsa Amini por no llevar el velo correctamente.

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“La pena de muerte en Irán se utiliza como una herramienta política de opresión y represión, y las minorías étnicas y otros grupos marginados están subrepresentados entre los ejecutados”, destacó el director ejecutivo de ECPM, Raphaël Chenuil-Hazan.

Finalmente, IHRNGO aclaró que hay 553 ejecuciones que no pudieron ser verificadas por dos fuentes independientes, sin embargo, esta cifra también supera drásticamente el número anual de ejecuciones no confirmadas.